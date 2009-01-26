AKP, ajandasına Nazım Hikmet'i de aldı

Nâzım Hikmet, Türk vatandaşlığından sonra AKP'nin 2009 ajandasına da girdi



AKP, 2009 yılı için hazırlattığı, “Nice Ak Yıllara” adlı ajandasında Nazım Hikmet sürprizi yaptı. 2009 yılı başında Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alınan ünlü şair AKP'nin teşkilatına ve protokole dağıtmak için yaptırdığı ajandasına 20 Aralık tarihinden girdi. Ajandada, ünlü şairin, “(...) Annelerin ninnilerinden/spikerin okuduğu habere kadar/yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı/anlamak sevgilim, o bir müthiş bahtiyarlık/anlamak gideni ve gelmekte olanı...” dizeleri yer aldı.



Şairler ve şiirleri



AKP ajandasında bu yıl Nâzım Hikmet'in yanı sıra şair ve yazarlar Attila İlhan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sait Faik Abasıyanık, Kaşgarlı Mahmud, Namık Kemal, Ali Şir Nevai, Ziya Paşa, Cenap Şahabettin, Cemil Meriç, Ziya Gökalp, Hüseyin Nihal Atsız, Yahya Kemal Beyatlı, Arif Nihat Asya, Ahmet Hamdi Tanpınar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mehmet Akif Ersoy, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Necip Fazıl Kısakürek'in şiir ve sözlerine de yer verildi.



Unvanların kaldırılması



AKP ajandasında yılın ilginç günleri de hatırlatıldı. AKP'nin seçtiği günler şöyle:



1 Ocak Mekke'nin Fethi ve Yılbaşı, 29 Ocak Ezanın Türkçe okutturulması, 14 Şubat Sevgililer Günü, 21 Mart Nevruz Bayramı, 1 Nisan Dünya Mizah Şaka Günü, 10 Nisan Laiklik Günü, 29 Nisan Dünya Bale Günü, 1 Mayıs Bahar Bayramı, 6 Mayıs Hıdırellez, 1 Haziran Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınması, 15 Haziran Kaynanalar Günü, 25 Ekim Dünya Makarna Günü, 17 Kasım Dünya Komşular Günü, 16 Kasım Dünya Hoşgörü Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü, 26 Kasım Lakap ve Unvanların Kaldırılması, 17 Aralık Hicri Yılbaşı, 26 Aralık Aşure Günü.

