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Politika

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti

"İşlerimin yoğunluğu ve partimin bayrağının daha yukarı taşınması için şu an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum"

21 Eylül 2020 17:32

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, il başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

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