AKP Afyon Milletvekili: Boğaziçi Köprüsü'nde halkı ezip geçen darbeciler orada idam edilsin

AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların idamının, olayların gerçekleştiği yerde yapılması gerektiğini söyledi.

AKP'li Özkaya, TBMM’de 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.



DHA'nın haberine göre; Ali Özkaya, halkın darbe girişiminde bulunanlar için idam cezasının geri getirilmesini istediğini söylediğini belirterek, “Ceza kanunlarında bir ceza düzenleme geriye doğru işlemez kuralı vardır. Ancak şahsi görüşüm o dur ki darbe suçu kollektif işlenen bir suçtur. Yani çok insanlar işlenebilen süreklilik arz eden bir suçtur. FETÖ lideri Gülen’in 17-25 Aralık’ta başarılı olmadığından 15 Temmuz’daki darbe süreci başlamıştır. Örgütün mensuplarının yakalanmamıştır. Hâlâ benzer teşebbüslerde bulunduğunu gördüğümüzden suç devam etmektedir. Bu aşamada yapılacak bir değişiklik geriye doğru işlemezlik kuralının dışında olup bu suçun sonuçlandığı ana kadar geçerli olacak ve açık bir şekilde darbe suçunu işleyenleri idam edilmesi mümkün hale gelecektir.

Milletimizin bizden beklentisi Meclis’imizi bombalayan, burada polislerimizi, vekillerimizi yaralayanların Meclis’te, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde bombalayanların o bölgede, Özel Harekat, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayanların o bölgede, Boğaziçi Köprüsü'nde halkımızın üzerinden geçip onları silahla ateş ederek geçen katil darbecilerin o bölgelerde idam edilmesini bekliyoruz. İnşallah aziz milletin desteği ve iradesiyle bütün partilerde katılırsa bu gerçekleşecek. Ve bundan sonra hiç kimse bu millete karşı, demokrasiye, Meclis’e karşı darbe yapmaya cesaret edemeyecektir” diye konuştu.