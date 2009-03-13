AKP adayından CHP adayına erzak yardımı

CHP'nin Turgutlu adayı Hasan Ören'in evine AKP'li belediye tarafından erzak gönderildi.



Manisa Turgutlu'da CHP belediye başkan adayı Hasan Ören, gazetecilere evine gönderilen erzakla ilgili açıklama yaptı.



Ören olayı şöyle anlattı:



"Geçtiğimiz gün bizim eve gelmişler ve erzak paketi bırakmaya çalışmışlar. Annem de panik halinde dışarı çıkarak 'Aman evladım bana bırakmayın ben Hasan Ören'in annesiyim' deyince hemen oradan ayrılmışlar. Turgutlu Belediyesi tarafından yapılan 'gece dağıtımları'na baskın yapıldı. Başkan dedi ki 'Halkımızı rencide etmemek için gece dağıtıyoruz'. Biz seçimi kazandığımızda ne gece dağıtılacak ne de gündüz. Halkımızı rencide etmek istemiyoruz diyenlerden fazlasını dağıtacağız ama gerçekten yardıma ihtiyacı olanlara dağıtacağız."



