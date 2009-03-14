T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AKP adayı YÖK Yürütme Kurulu’nda

YÖK Genel Kurulu toplantısında, son seçimlerde Gaziantep’ten AKP milletvekili adayı olan Prof. Muhittin Şimşek, YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

14 Mart 2009 02:00

YÖK Genel Kurulu’nun önceki gün yapılan toplantısında, son genel seçimlerde Gaziantep’ten AKP milletvekili adayı olan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Şimşek aynı zamanda YÖK Genel Kurulu üyesi

Edinilen bilgiye göre, toplantıda, 1982’de çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesiyle ilgili görüşme yapıldı. Bazı üyeler, yönetmelikte yapılacak düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık oluşturabileceğini kaydetti.

Görüşmede, yönetmelik yerine YÖK Kanunu’nda disiplinle ilgili 53. maddenin yenilenmesi ve yeni maddeler eklenmesi görüşü ağır bastı. Bu doğrultuda, intihal yapan öğretim üyesine verilecek ceza kanunda belirtilecek. 2547 Sayılı Kanun’da, öğretim elemanlarına ilişkin disiplin cezaları yeniden düzenlenecek. Kanundaki maddede, intihal yapan öğretim elemanlarına “kamu görevinden çıkarma” şeklinde verilecek disiplin cezası, kanuna yazılacak.



ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24