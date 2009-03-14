AKP adayı YÖK Yürütme Kurulu’nda

YÖK Genel Kurulu’nun önceki gün yapılan toplantısında, son genel seçimlerde Gaziantep’ten AKP milletvekili adayı olan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Şimşek aynı zamanda YÖK Genel Kurulu üyesi



Edinilen bilgiye göre, toplantıda, 1982’de çıkarılan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin yeniden düzenlenmesiyle ilgili görüşme yapıldı. Bazı üyeler, yönetmelikte yapılacak düzenlemenin Anayasa’ya aykırılık oluşturabileceğini kaydetti.



Görüşmede, yönetmelik yerine YÖK Kanunu’nda disiplinle ilgili 53. maddenin yenilenmesi ve yeni maddeler eklenmesi görüşü ağır bastı. Bu doğrultuda, intihal yapan öğretim üyesine verilecek ceza kanunda belirtilecek. 2547 Sayılı Kanun’da, öğretim elemanlarına ilişkin disiplin cezaları yeniden düzenlenecek. Kanundaki maddede, intihal yapan öğretim elemanlarına “kamu görevinden çıkarma” şeklinde verilecek disiplin cezası, kanuna yazılacak.







