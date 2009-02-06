AKP adayı telefon dağıttı

AKP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ahmet Tevfik Uzun, basın toplantısı düzenleyerek mal varlığını açıkladı ve gazetecilere cep telefonu armağan etti.





Uzun, Şelale Mersin Otelinde düzenlediği toplantıda, Tarsus'a ve Tarsus'ta yaşayanlara hizmet için yola çıktıklarını belirtti.



Kendisi ve eşinin üzerine 5 adet konut, 3 arsa, 1 tarla, kendisi ve eşinin adına birer binek araç, eşine ait 1,5 kilo altın ve hisse senetleri olduğunu kaydeden Uzun, mal beyanını açıkladıktan sonra, ''gazetecilerin kendisine 24 saat ulaşabilmesi için'' için 30 civarında özel hatlı cep telefonu hediye etti.



Uzun, basının halkla arasındaki köprü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



''Basın bizim gözümüz, kulağımız ve dilimizdir, halkımızla aramızdaki köprüdür. Bana ulaşmak isteyen gazeteci arkadaşlarımız aynı zamanda kendi aralarında da ücretsiz olarak konuşabilecekler. Ayda 40 saat görüşebilecekleri bu telefon uygulamasını belediye başkanı olduğumuz dönemde de sürdüreceğiz. Yine belediye başkanı seçildiğimde bu uygulamayı demokrasinin temel taşları olarak gördüğümüz muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımıza da vereceğiz. Kısaca halkın temsilcileri belediye başkanı olarak şahsıma 24 saat ulaşabilecekleri bir telefon irtibatına sahip olacaklar.''



Belediye Başkan adayı Tevfik Uzun'un dağıttığı cep telefonlarının hattının sadece kendisiyle ve gazetecilerin birbirleriyle haberleşmesinde kullanılabilecek özellikte olduğu bildirildi.

