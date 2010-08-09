AKP adayı olamadı ama 3 trilyonluk ihaleyi kazandı

MEHMET DEMİRKAYA / T24



Esenyurt Belediyesi’nin yaklaşık 3 trilyonluk kaldırım ihalesini, 2009 yerel seçimlerinde AKP’den Gümüşhane Belediye Başkanlığı aday adayı olan Tamer Ünsal’ın şirketi Er-Ta kazandı. Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun hemşehrisi olan Tamer Ünsal eski bir müteahhit.

Esenyurt Belediyesi’nin “Esenyurt Genelinde Parke Yol, Bordür Tretuvar Bakım Onarımı ve Yapımı” işi ihalesi sonuçlandı.

Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde cuma günü yayımlanan ihale sonuç ilanına göre, ihale 31 Mayıs 2010 tarihinde yapıldı. Herkese açık yöntemle yapılan ihaleye 14 firma teklif verdi. 13 firmanın teklifi geçerli sayıldı.

İdarenin belirlediği 4.666.336 TL yaklaşık maliyet üzerinden yapılan ihaleyi, 2.977.681 TL’ye Er-Ta Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi kazandı.

Belediye söz konusu iş için şirket ile 13 Temmuz 2010 tarihinde sözleşme imzaladı ve 6 Ağustos 2010 tarihinde de ihalenin sonuç ilanı yayımlandı.

Er-Ta’nın sahibi AKP’li

İhaleyi kazanan Er-Ta Mühendislik firması 1992’de kuruldu. Şirketin 551 bin TL’lik sermayenin 523 bin 450 TL’si Tamer Ünsal’a ait. Gere kalan çok küçük sermaye ise Mehmet Zeki Karaman’ın üzerine kayıtlı.

Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun hemşehrisi olan Tamer Ünsal, kişisel internet sitesinde yeralan bilgilere göre 1954 Gümüşhane doğumlu.

İnşaat mühendisi olan Ünsal 1986’da müteahhitlik yapmaya başladı ve İstanbul’da birçok taahhüt işleri yaptı. Gümüşhane ili ve İlçeleri Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği’nin(GÜYAD) çeşitli dönemlerde başkanlığını da yapan Ünsal, 2009 yerel seçimlerinde Gümüşhane Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı oldu. Ancak AKP, Gümüşhane Belediye Başkanlığı’na Ercan Çemen’i aday gösterdi. Seçimleri ise MHP’nin adayı Mustafa Canlı kazandı.