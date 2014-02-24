AKP adayı, Drogba'nın seçim kampanyasında yer alacağını iddia etti

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Didier Drogba'nın, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'li belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta'nın seçim çalışmalarına katılacağı iddia edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'li belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta'nın seçim bürosundan yapılan basın davetine göre, Chelsea ile yapılacak hayati maç öncesinde Drogba bugün başkan adayı Usta ile Gaziosmanpaşa Meydanı'nda halkla buluşacak ve hayranlarına top imzalayacak.

Başkan adayı Hasan Tahsin Usta'nın seçim çalışmalarını yürüten ekipten Oktay Baltacı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada Didier Drogba'dan onay aldıklarını, yıldız futbolcunun saat 16:00 ile 18:00 arasındaki çalışmaya katılacağını teyit ettiğini bu yüzden de basın davetini gönderdiklerini belirtti.

Florya medya departmanı ise Hürriyet'e, bu davetten haberdar olmadıklarını ama idmandan sonra Drogba'ya sorup öğreneceklerini söyledi.

'Özgür ve bağımsız Didier Drogba'

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Drogba katılacağı organizasyon ve medya ile alakalı röportajları kendi medya direktörü ile birlikte alıyor. Tüm dünyanın büyük ilgi duyduğu Drogba, kendisine gelen açılış, röportaj tekliflerini kendisi için özel olarak çalışan ve Londra'da yaşayan kadın medya sorumlusu ile birlikte alıyor.

Ve Drogba, Galatasaray Kulübü ile yaptığı sözleşmede bu madde özel olarak yer alıyor. Yani Drogba, bu tip organizasyon, röportajlara kendi PR sorumlusu onayladıktan sonra katılabiliyor yada Galatasaray kulübü Drogba'ya bu tip organizasyonlar, röportaja katılması adına sadece öneri sunuyor. Drogba'nın medya sorumlusu bunu kabul etmezse yıldız oyuncu kulübün isteğini geri çeviriyor