T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP aday adayı Tatar: Denizli'ye deniz getireceğim!

AKP'den Denizli Belediyesi için aday adaylığını açıklayan Tatar, şehre liman yapmayı vaad etti

11 Ekim 2013 20:43

AKP’den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan işadamı Mehmet Uğur Tatar, "Denizli’ye deniz getirerek bir liman kenti yapacağım" vaadinde bulundu.
Mehmet Uğur Tatar, AKP Denizli İl Başkanı Avni Örki ve bazı partililerin de hazır bulunduğu basın toplantısıyla büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. 
 

''Olmaz olmaz' demeyin'

 
"Denizli bir sanayi ve ihracat kenti. İhracat ürünlerini limana ulaştırmak maliyetli. Bu nedenle Denizli’ye deniz getirerek bir liman kenti yapacağım. Size olmaz gibi geliyor ama TÜBİTAK'a danıştım. Önce mail attım yanıt vermediler. Sonra bilgi edinme yoluyla sordum: Konuyu yazılı olarak TÜBİTAK’a aktardım. Araştırmak gerektiğini bildirdiler. Olur da demediler, olmaz da demediler. Yani yapılabilir" diye konuştu.
 

Bilim-kurgu gibi toplu taşıma projesi

 
Hayalleri zorlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışacağını belirten Tatar, "Denizli merkez için 40, kent geneli için toplam 210 proje hazırladım. Örneğin ulaşımla ilgili projem dünyada çığır açacak. Tüp içinde hava basıncıyla çalışan, raylı sistemlere göre maliyetleri dip noktasına çeken bir toplu ulaşım sistemi kuracağım" dedi.
 

ETİKETLER

denizliMehmet Uğur Tatarakpadayadayıbelediyeyerelseçimdenizlimanvaad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24