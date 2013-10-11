AKP aday adayı Tatar: Denizli'ye deniz getireceğim!

AKP’den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan işadamı Mehmet Uğur Tatar, "Denizli’ye deniz getirerek bir liman kenti yapacağım" vaadinde bulundu.

Mehmet Uğur Tatar, AKP Denizli İl Başkanı Avni Örki ve bazı partililerin de hazır bulunduğu basın toplantısıyla büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

''Olmaz olmaz' demeyin'

"Denizli bir sanayi ve ihracat kenti. İhracat ürünlerini limana ulaştırmak maliyetli. Bu nedenle Denizli’ye deniz getirerek bir liman kenti yapacağım. Size olmaz gibi geliyor ama TÜBİTAK'a danıştım. Önce mail attım yanıt vermediler. Sonra bilgi edinme yoluyla sordum: Konuyu yazılı olarak TÜBİTAK’a aktardım. Araştırmak gerektiğini bildirdiler. Olur da demediler, olmaz da demediler. Yani yapılabilir" diye konuştu.

Bilim-kurgu gibi toplu taşıma projesi

Hayalleri zorlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışacağını belirten Tatar, "Denizli merkez için 40, kent geneli için toplam 210 proje hazırladım. Örneğin ulaşımla ilgili projem dünyada çığır açacak. Tüp içinde hava basıncıyla çalışan, raylı sistemlere göre maliyetleri dip noktasına çeken bir toplu ulaşım sistemi kuracağım" dedi.