AKP: ABD'de kasırga yaşansa OHAL ilan ediliyor!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, OHAL'in tam zamanı olduğunu belirterek, "ABD'de kasırga yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan ediliyor" dedi. Turan, kanun hükmünde kararnamelerde az sayıda hata olabileceğini belirtirken, düzeltilmesini umduklarını ifade etti.

Turan, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi girişte gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin bir soru üzerine Turan, "Bakanlar Kurulumuz olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını uygun gördü. Bununla ilgili pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında karar aldılar. Ancak bugün de Bakanlar Kurulu tezkeresi Meclis'imize gelmiş oldu. Bakanlar Kurulu tezkeresinin Meclis'e gelmesinden sonraki süreci Meclis Başkanı'mız takip edecek, yönetecek. Tahmin ediyorum, kendi kanaatimi aktarıyorum, salı günü, Meclis'in takvimi buna müsait, salı günü eğer olağanüstü başka bir gündem olmazsa, Meclis'imizdeki diğer partilerimizin de oluruyla beraber olağanüstü halin görüşülmesi ve uzatılması sürecini başlatmış oluruz" diye konuştu.

“FETÖ ve PKK ile benzer örgütlerle ilgili bir çalışma”

Olağanüstü halin milletin gündeminde olmadığını belirten Turan, "3 ay önce ilk olağanüstü hal ilan edildiğinde sanki 'millet geceleyin dışarı çıkamayacak, akşamları dışarı çıkamayacak, çok büyük sıkıntılar yaşayacakmışız' gibi özellikle bazı muhalefet partilerinin tavrı oldu. Ancak şu 3 ayda gördük ki olağanüstü hal, vatandaşın günlük yaşamıyla ilgili değil. Olağanüstü halin sadece teröristle ilgili, PKK ve FETÖ ile ilgili bir mücadele olduğunu, buna ilişkin daha hızlı karar almanın gerekliliğinden kaynaklandığını tüm kamuoyu görmüş oldu. O yüzden ben ısrarla söylüyorum, olağanüstü halin uzaması veya uzamaması vatandaşlarımızın yaşantısıyla, vatandaşımızın güvenliğiyle ilgili mesele değil, FETÖ ve PKK ile benzer örgütlerle ilgili bir çalışmadır. O yüzden bir olağanüstü halin tam zamanı olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

“ABD’de kasırga yaşansa OHAL ilan ediliyor”

ABD'de kasırga yaşanmasının ardından olağanüstü hal ilan edildiğini hatırlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen ardından Macaristan bölgesinde ise göçmenler az sayıda da olsa geldiğinde olağanüstü hal ilan edildi. Daha ötesinde Fransa'da, bir bomba patladı ve olağanüstü hal ilan edildi. Bizim Meclis'imiz bombalanmış, 250'ye yakın şehidimiz olmuş, 2 bine yakın gazimiz olmuş, büyük bir sıkıntı yaşamışız, işgalin yanından dönmüşüz, uçurumun yanından dönmüşüz, olağanüstü hali bugün ilan etmeyeceğiz de ne zaman ilan edeceğiz. Anayasa'da biliyorsunuz olağanüstü hal diye bir sistem var. Bu sistemi biz bulmadık. Anayasa koyucu zamanında şu sıkıntılar olursa olağanüstü hal olur demiş. O sıkıntılar tam da bugün yaşadığımız sıkıntılar. Devletin birliğine, milli egemenliğin kendisine bir anlamda işgal kuvvetlerine adım atılmış. O yüzden bir daha söylüyorum, olağanüstü halin tam zamanıdır."

“MHP’nin destek olduğunu biliyoruz”

OHAL'in hükümet tarafından uzatılması talebinin yerinde olduğunu belirten Turan, "Biz de inşallah AK Parti Grubu olarak firesiz destek olmakla ilgili tüm hazırlığımızı yapıyoruz. MHP'nin de bu konuda eksiksiz destek olduğunu biliyoruz, fakat CHP'nin içerisinde sağduyulu, soğuk akılla meseleye bakan birçok vekilimizin de devletin birliği adına, bayrağımızın geleceği adına, milli egemenliğin kendisi adına olağanüstü halde AK Parti'nin yanında olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

“KHK’larda hata varsa…”

Kanun hükmünde kararnamelerle ilgili bir komisyon kurulmasının gündemde olduğu hatırlatılarak, "Muhalefete bir teklif gitti mi, nasıl bir çalışma takvimi olacak?" sorusuna Turan, şu yanıtı verdi:

"Başından beri Sayın Genel Başkan'ımız, Başbakan'ımız biliyorsunuz KHK'larla ilgili niyetimizin terörle mücadele olduğunu ifade ediyor ve sık sık muhalefet liderleriyle görüşerek de bu KHK'ların düzenlenmesinde bir hata varsa revize edileceğini ifade ediyor. Bu yüzden iyi niyetli yaklaşımımızın, yani terörle çok net mücadele yaparken kısmi de olsa hata varsa bunun düzeltilmesi talebinin her zaman için gündemde olabileceğini ifade ediyorlar. Sayın Başbakanımızın, muhalefet liderleriyle görüşmesinden yola çıkarak söylüyorum, KHK'larda hata varsa, ki az sayıda olabilir, bunun düzeltileceğini ümit ediyoruz" karşılığını verdi.