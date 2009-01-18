AKP 7 il ve İzmir adaylarını açıkladı

AK Parti’nin Afyonkarahisar, Ağrı, Manisa, Bayburt, Kütahya, Tunceli ve Uşak illeriyle İzmir’in ilçelerinde yerel seçim yarışındaki adayları belli oldu.
AK Parti’nin Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlediği aday tanıtım toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan adayları açıkladı. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Taha Aksoy, Afyonkarahisar’da Burhanettin Çoban, Ağrı’da Hasan Aslan, Manisa’da Bülent Kar, Bayburt’da Hacı Ali Polat, Kütahya’da Mustafa İça, Tunceli’de Cihan Açıkgöz ve Uşak’da Mesut Apaydın’ı aday gösterdiklerini duyurdu.
İzmir'de hiç kadın aday yok
AK Parti, İzmir’deki 28 ilçede hiç kadın aday göstermedi. Aliağa, Gaziemir, Kemalpaşa belediye başkanlarında değişikliğe gidilmezken yeni isimler de listede yer aldı.
Eski SHP’li Ahmet Sarışın AK Parti’nin Konak Belediye Başkanlığı için aday oldu. Selim Gökdemir Bayraklı’dan, Kamil Öztürk Balçova’dan, Cenk Karace de Karşıyaka’dan aday gösterildi.
Alevi nüfusun yoğun olduğu Narlıdere’de Alevi aday İsmail Haydaroğlu ile yarışa giriliyor. Başbakan Erdoğan’ın “devam et” demesine karşın aday olmayacağını açıklayan Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy’un yerine bir isim açıklanmadı.
AK Parti’nin İzmir’in ilçelerinde gösterdiği adaylar şöyle:
Aliağa-Tansu Kaya
Balçova-Kamil Öztürk
Bayındır-Mehmet Kerpiş,
Bayraklı-Selim Gökdemir
Bergama-Raşit Ürper
Beydağ-Ahmet Eşsiz
Bornova-Mustafa Seyhan
Çeşme-Mustafa Cenger
Çiğli-Ömür Kabak
Dikili-Mehmet Önder Akşengül
Foça-Serdar Mersin
Gaziemir-Adnan Yüksel
Güzelbahçe-İrfan İçöz
Karabağlar-Sıddık Topaloğlu
Karaburun-Ahmet Değirmenci
Karşıyaka-Cenk Karace
Kemalpaşa-Yakup Karaca
Kınık-Sadık Doğruer
Kiraz-Durmuş Özçınar
Konak-Ahmet Sarışın
Menderes-Hüseyin Savaş Sarıca
Menemen-Feyzullah Ergin
Narlıdere-İsmail Haydaroğlu
Ödemiş-Mahmut Badem
Seferihisar-Özer Türer
Selçuk-Zeynel Bakıcı
Tire-Sıtkı İçelli
Torbalı-Atilla Kaya
Urla-Latif Özkan