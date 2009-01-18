AKP 7 il ve İzmir adaylarını açıkladı

AK Parti’nin Afyonkarahisar, Ağrı, Manisa, Bayburt, Kütahya, Tunceli ve Uşak illeriyle İzmir’in ilçelerinde yerel seçim yarışındaki adayları belli oldu.



AK Parti’nin Karşıyaka Spor Salonu’nda düzenlediği aday tanıtım toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan adayları açıkladı. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Taha Aksoy, Afyonkarahisar’da Burhanettin Çoban, Ağrı’da Hasan Aslan, Manisa’da Bülent Kar, Bayburt’da Hacı Ali Polat, Kütahya’da Mustafa İça, Tunceli’de Cihan Açıkgöz ve Uşak’da Mesut Apaydın’ı aday gösterdiklerini duyurdu.



İzmir'de hiç kadın aday yok



AK Parti, İzmir’deki 28 ilçede hiç kadın aday göstermedi. Aliağa, Gaziemir, Kemalpaşa belediye başkanlarında değişikliğe gidilmezken yeni isimler de listede yer aldı.



Eski SHP’li Ahmet Sarışın AK Parti’nin Konak Belediye Başkanlığı için aday oldu. Selim Gökdemir Bayraklı’dan, Kamil Öztürk Balçova’dan, Cenk Karace de Karşıyaka’dan aday gösterildi.



Alevi nüfusun yoğun olduğu Narlıdere’de Alevi aday İsmail Haydaroğlu ile yarışa giriliyor. Başbakan Erdoğan’ın “devam et” demesine karşın aday olmayacağını açıklayan Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy’un yerine bir isim açıklanmadı.



AK Parti’nin İzmir’in ilçelerinde gösterdiği adaylar şöyle:



Aliağa-Tansu Kaya

Balçova-Kamil Öztürk

Bayındır-Mehmet Kerpiş,

Bayraklı-Selim Gökdemir

Bergama-Raşit Ürper

Beydağ-Ahmet Eşsiz

Bornova-Mustafa Seyhan

Çeşme-Mustafa Cenger

Çiğli-Ömür Kabak

Dikili-Mehmet Önder Akşengül

Foça-Serdar Mersin

Gaziemir-Adnan Yüksel

Güzelbahçe-İrfan İçöz

Karabağlar-Sıddık Topaloğlu

Karaburun-Ahmet Değirmenci

Karşıyaka-Cenk Karace

Kemalpaşa-Yakup Karaca

Kınık-Sadık Doğruer

Kiraz-Durmuş Özçınar

Konak-Ahmet Sarışın

Menderes-Hüseyin Savaş Sarıca

Menemen-Feyzullah Ergin

Narlıdere-İsmail Haydaroğlu

Ödemiş-Mahmut Badem

Seferihisar-Özer Türer

Selçuk-Zeynel Bakıcı

Tire-Sıtkı İçelli

Torbalı-Atilla Kaya

Urla-Latif Özkan

