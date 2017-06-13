AKP, 6 maddelik içtüzük teklifi hazırladı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine 6 maddelik içtüzük teklifi hazırladı. Elitaş’ın hazırladığı teklifte parti grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve yasa üzerindeki konuşmalar yeniden düzenleniyor.

Anka Haber Ajansı’ndan Besti Karalar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP Grup Başkanvekili Elitaş, 6 maddelik içtüzük teklifini hazırladı. Teklif, bayramdan önce Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Muhalefet partilerinin içtüzükten doğan haklarını, “amacını aşarak kullanmalarını” önleme adı altında hazırlanan teklif, önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı’na sunulacak. İçtüzük teklifi, bayramdan sonra, 4 Temmuz Salı günü Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek. Hazırlanan içtüzük teklifinde parti grup önerileri, gündem dışı konuşmalar ve yasa üzerindeki konuşmalar yeniden düzenleniyor. AKP Anayasa değişikliği çerçevesinde yapılacak içtüzük değişikliğini ise yeni yasama yılına bırakacak.