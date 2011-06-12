AKP 5. seçiminden de zaferle çıktı

T24- 24. dönem milletvekili seçim sonuçları dört partili bir Meclis yapısı oluştururken oyların yüzde 49.8’ini AKP, yüzde 26’sını CHP, yüzde 13’ünü de MHP aldı. Bağımsız adayları destekleyen BDP’ye verilen oyların oranı da yüzde 6.6 oldu. Bu sonuçlarla AKP ve Recep Tayyip Erdoğan, üçü genel seçil olmak üzere beş seçimi üst üste kazanarak ve oylarını artırarak demokrasi tarihine geçti. Oy oranları milletvekili sayısında, 2007 seçimlerine göre farklı bir tablo ortaya çıkardı. 2007 seçimlerine göre oy oranını yüzde 3.2 oranında artıran AKP’nin çıkardığı vekil sayısı 15 kayıpla 326’ya düştü. Bağımsız adayları destekleyen BDP de, Meclis’e 36 milletvekili göndererek büyük bir başarıya imza attı.



AKP 330’un altında kaldı



12 Haziran seçimlerinde 42 milyon 794 bin 412 seçmen sandık başına gitti. Geçerli 41 milyon 770 bin 830 oyun yüzde 49.8’ini alan AKP 326 milletvekili ile seçimden birinci parti olarak çıkarken, yalnızca Tunceli, Hakkâri ve Iğdır’da milletvekili çıkaramadı. Bu sonuçlara göre, ilk kez iktidara geldiği 2002 seçimlerinden sonra 2004 yerel, 2007 genel ve 2009 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan AKP kurulduktan sonra girdiği 5. seçim olan 12 Haziran'da da rekor oy alarak sandıktan zaferle çıktı. Yeni anayasa çalışmalarında daha rahat olmak için en az 330 milletvekilini hedefleyen Başbakan Erdoğan, seçim sonrası yaptığı konuşmada sonucu, “Milletin yeni anayasayı uzlaşmayla yapın mesajı” olarak değerlendirdi.

CHP’nin oyu da, sandalye sayısı da arttı



Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığa gelmesinin ardından "özgürlükçü demokrasi" ve sosyal refah artırıcı vaatlerini içeren projeler ve "yeni CHP" imajı partiye 2007 seçimlerine göre 3.5 milyon yeni oy kazandırdı. 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana en yüksek oya ulaşan CHP seçimde oyların yüzde 26’sını kazanarak, ana muhalefetteki yerini sağlamlaştırdı. Meclis’teki sandalye sayısını da 2007 seçimlerine göre 23 artıran CHP, 136 milletvekilliği kazandı. Ancak aday listelerinde parti teşkilatından isimlere yer vemeyen CHP’nin aldığı seçim sonucunun parti içi muhalefet tarafından yönetimi sorgulama fırsatı doğurabileceği belirtiliyor.



Sandıkta başarıyı "parti oylarında anlamlı bir artış" ölçütüyle ifade eden Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi, oylardaki nispi artışa rağmen yüzde 30 oy oranı hedefine ulaşamadı.



MHP barajı aştı ama...



Seçim kampayasını kaset skandalları gölgesinde sürdüren MHP, yüzde 14.4 oy oranına ulaştığı 2007 seçimlerine göre oy kaybına uğradı. Yüzde 13 oranında oy alabilen MHP, bir önceki seçimlerde elde ettiği 71 sandalyenin 17’sini kaybederek Meclis’e 53 milletvekili gönderebildi. Kaset skandalında adı geçen ve partisinden ihraç edilmesine karşın adaylıktan çekilmeyen İhsan Barutçu’nun seçilememesi, parti içinde gündeme gelebilecek bir krizin önüne geçti.



BDP destekli 36 bağımsız aday Meclis’te





Doğu ve Güneydoğu coğrafyasında BDP destekli bağımsız adaylar Diyarbakır’da yüzde 62, Mardin’de yüzde 61, Şırnak’ta yüzde 72.8, Hakkâri’de yüzde 79.8, Van’da yüzde 49.7, Muş’ta yüzde 43.3 ve Batman’da da yüzde 51.8 oy oranına ulaştı. Türkiye genelinde de oyların yüzde 6,6’sını alan BDP destekli bağımsız adaylar 36 milletvekiliyle Meclis’e girdi.



Meclis’te yer alacak Bağımsız adayların isimleri şöyle:



Abdullah Levent Tüzel İstanbul – 3. bölge, Adil Kurt Hakkari, Ahmet Türk Mardin, Altan Tan Diyarbakır, Ayla Akat Ata Batman, Aysel Tuğluk Van, Bengi Yıldız Batman, Demir Çelik Muş, Emine Ayna Diyarbakır, Erol Dora Mardin, Ertuğrul Kürkçü Mersin, Esat Canan Hakkâri, Faysal Sarıyıldız Şırnak, Gülseren Yıldırım Mardin, Gültan Kışanak Siirt, Halil Aksoy Ağrı, Hasip Kaplan Şırnak, Hatip Dicle Diyarbakır, Hüsamettin Zenderlioğlu Bitlis, İbrahim Ayhan Şanlıurfa, İbrahim Binici Şanlıurfa, İdris Baluken Bingöl, Kemal Aktaş Van, Leyla Zana Diyarbakır, Murat Bozlak Adana, Mülkiye Birtane Kars, Nazmi Gür Van, Nursel Aydoğan Diyarbakır, Özdal Üçer Van, Pervin Buldan Iğdır, Sebahat Tuncel İstanbul 1. Bölge, Selahattin Demirtaş Hakkâri , Selma Irmak Şırnak, Sırrı Sakık Muş, Sırrı Süreyya Önder İstanbul 2. Bölge, Şerafettin Elçi Diyarbakır.





Hatip Dicle'nin durumu





Bu arada KCK davasından Diyarbakır Cezaevi’nde halen tutuklu bulunan BDP Hatip Dicle’nin cezasının Yargıtay’ca onanmasının ardından durumunun ne olacağı tartışılacak konular arasında yer alacak. YSK seçimden 1 gün önce Hatip Dicle’nin savunmasının alınması ve eksik belgelerin tamamlanmasının ardından karar verileceğini açıklamıştı. Bu durumda Dicle’nin mazbatasını alıp alamayacağı merak ediliyor.





Geçici TBMM Başkanı CHP'li Oktay Ekşi





TBMM'yi, yeni Başkanlık Divanı oluşana ve yeni TBMM Başkanı seçilene kadar, CHP Ordu Milletvekili seçilen 79 yaşındaki Oktay Ekşi "en yaşlı üye" sıfatıyla yönetecek.





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