AKP 5. seçiminden de zaferle çıktı

T24- Milletvekili genel seçiminde, açılan sandıkların yüzde 99'una göre, yüzde 49.92 oy oranıyla AKP ilk sırada yer alıyor. CHP yüzde 25.91, MHP ise yüzde 13.00 oy alıyor. Bu sonuçlara göre, AKP ilk kez iktidara geldiği 2002 seçimlerinden sonra 2004 yerel, 2007 genel ve 2009 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan AKP kurulduktan sonra girdiği 5 seçim olan 12 Haziran seçimlerinde de rekor oy alarak sandıktan zaferle çıktı.





Toplam 199 bin 357 sandıktan 199 bin 225’i saat 01.10 itibariyle açıldı. Buna göre, AK Parti yüzde 49.92 ile 326 milletvekili sınırında, CHP yüzde 25.91 ile 135, MHP yüzde 13.00 ile 53 milletvekili çıkarıyor.





36 bağımsız milletvekili de Meclis'e girmeye hak kazanıyor. Bağımsız milletvekili adaylarının büyük çoğunluğunun BDP destekli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, TBMM; AK Parti, CHP, MHP ve BDP'den oluşacak.





Barajı aşamayan partilerden Saadet Partisi dışında kalanların oy oranı ise yüzde 1'in altında kalıyor.





2002 seçimleri nasıl sonuçlanmıştı





2007 seçimleri nasıl sonuçlanmıştı





2009 yerel seçimleri nasıl sonuçlanmıştı







