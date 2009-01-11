AKP 5 büyükşehir, 2 il başkan adaylarını açıkladı

AKP’nin Samsun Büyükşehir adayı Yılmaz, Sakarya adayı Toçoğlu, Bursa adayı Altepe, İzmir adayı İzmir Milletvekilli Aksoy, Eskişehir adayı Prof. Gönen, Kırklareli adayı Bağdan, Edirne adayı da Hatipler oldu



Başbakan Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde partisinin İzmir, Samsun, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Kırklareli ve Edirne belediye başkan adaylarını açıkladı.

AKP’nin Samsun Büyükşehir adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Sakarya Büyükşehir adayı Zeki Toçoğlu, Bursa Büyükşehir adayı Recep Altepe, İzmir Büyükşehir adayı AKP İzmir Milletvekilli Taha Aksoy, Eskişehir Büyükşehir adayı Prof. Dr. Hasan Gönen, Kırklareli adayı Cengiz Bağdan, Edirne adayı da Mustafa Hatipler oldu.



Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayı Zeki Toçoğlu’nu açıklarken, Nazım Hikmet’in yeniden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına girişine ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Erdoğan, ‘Sakarya’nın şairi”ne vurgu yaptı:

“Sakarya deyince tabii bir mısrayı okumadan geçmek mümkün değil; ‘İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya...’

Sakarya’nın şairine de Allah’tan rahmet diliyoruz. Üstat Necip Fazıl’a, onu da anmadan yapamayız.”



Aksoy İzmir'de yeniden yarışacak



AKP’nin önceki seçimlerden sonra bu seçimde de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Aksoy da İzmir’de sosyal demokratlar ve milliyetçilerden de oy beklediğini söyledi.

“İzmir’i almak, fethetmek gibi söylemler bize ait değil. Biz seçimi alacağız” diyen Aksoy, kararın kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.

“Dün (önceki) gece Sayın Başbakan aradı ve adaylığım üzerinde karar verildiğini bildirdi” ifadesini kullanan Aksoy, geçen dönem de aday olduğu için, partiden bu yönde bir karar çıkmasını beklediklerini ifade etti.

İstifa etmesine gerek olmadığını belirten Aksoy, “Ancak, seçildikten sonra milletvekilliği ve belediye başkanlığı arasında bir tercih yapmak durumunda kalacağım” dedi.



Bursa'ya yasakçı aday



Erdoğan'ın açıkladığı adaylar arasında en ilgi çekici olanı Bursa adayı, Osmangazi ilçesi Belediye Başkanı Recep Altepe.

Recep Altepe'nin adı tartışmalı uygulamaları nedeniyle 'yasakçı'ya çıkmıştı. Altepe 2006'da Osmangazi'deki içkili yerleri kent dışında belirlenen ve 'kırmızı sokak' adı verilen bölgeye taşımaya kalkmıştı. Altepe aldığı tepkiler üzerine de "Halk bizim yapacağımız şeyleri biliyor. Bu yüzden bizi seçti" demişti. Altepe'nin projesi Büyükşehir Belediyesi tarafından veto edilmişti.

Sporcuları şoke etti

Recep Altepe açılışını Başbakan Erdoğan'ın yaptığı su kayağı tesislerinde de geçen yıl kadınların bikini giymesini yasaklamıştı. 2008 CableWakeboard (havuzda yapılan bir tür su kayağı) Avrupa Şampiyonası’nın yapılacağı tesislere gelen yabancı kadın sporcular yasak karşısında şoke olmuştu. Erdoğan'ın çalışmalarını çok beğendiği Altepe'yi ödüllendirdiği öğrenildi.





Sakarya'da amcaoğlu sürprizi



Erdoğan, Sakarya Büyükşehir belediye başkan adayı olarak, 3 dönem görev yapan Aziz Duran yerine, adaylık başvurusunda bulunmayan Serdivan İlçe Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu aday gösterdi.



Erdoğan’ın, anketlerde MHP adayının ilk sıralarda yer alması nedeniyle bu sürpriz kararı aldığı ve MHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Toçoğlu’nun amcaoğlu Zeki Toçoğlu’nda karar kıldığı iddia edildi.

Zeki Toçoğlu, AKP Sakarya İl Başkanı Şenol Morgül’ün önceki gece kendisini aramasıyla adaylığını öğrendiğini belirterek, “Adaylık için resmi başvuru yapmadım ama MYK tarafından aday gösterildim. Partim ne derse onu yaparım. Benim için büyük bir onur” ifadesini kullandı.

Enver Toçoğlu ise “Benim adaylığım kesinleşmişken, amcamın oğlunun AKP’den aday olması etik değildi. Ancak adaylığı açıklandı, hayırlı olsun” yorumunu yaptı.

