AKP 45 yıl sonra bir ilki başardı

T24 - Türkiye, 2011 seçimlerinde bir ilke tanık oldu! AKP ve Tayyip Erdoğan, üç seçim üst üste oylarını artırarak demokrasi tarihine geçti.

AKP, 2002 seçimlerinde yüzde 34.28, 2007 seçimlerinde yüzde 46.58 oy almıştı. Sandıkların yüzde 80'den fazlasının açıldığı şu saatlerde AKP'nin oylarının yüzde 50'nin üzerinde olduğu görülüyor.

Bu, AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü seçimden de oylarını arttırarak tek başına iktidar çıkacağını gösteriyor.



45 yıl sonra seçmen ve parlamento çoğunluğunda ilk

AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısına yaklaşık 50 yıl önce Demokrat Parti (DP) ve Adnan Menderes yaklaşmıştı.

DP, 1950 seçimlerinde yüzde 52.68, 1954 seçimlerinde yüzde 57.61 almış, ancak üçüncü seçimde DP oyları yüzde 47.88'e düşmüştü.

1965 seçimlerinde ise Süleyman Demirel liderliğindeki Adalet Partisi (AP) yüzde 52,87 oy alarak 450 sandalyeli Meclis'te 240 sandalyenin sahibi olmuştu.

Son sonuçlara bakıldığında AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde AP'den yaklaşık 45 yıl sonra hem seçmen hem de parlamento çoğunluğunu elde ederek iktidar olan ilk parti oldu.

