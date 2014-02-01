AKP 35 ildeki adaylarını açıkladı

01 Şubat 2014 09:51
AKP 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 35 ilin daha ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Genel merkez tarafından açıklanan aday listeleri il taşkilatlarına gönderildi.
Açıklanan iller arasında Adıyaman, Amasya, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Siirt, Şırnak ve Van da var.
İktidar partisi geçen hafta İstanbul'un da aralarında olduğu 11'i büyükşehir, toplam 30 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı.
AKP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 ilin ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Adıyaman
Besni: Eyüp Mehmet Emre
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gerger: Arif Karatekin
Gölbaşı: Yusuf Özdemir
Kahta: Abdurrahman Toprak
Samsat: Yusuf Fırat
Sincik: Mehmet Buz
Tut: Ramazan Dinç
Afyonkarahisar
Başmakçı: Ramazan Bozbaş
Bayat: Abdullah Ertekin
Bolvadin: Fatih Kayacan
Çay: Mevlüt Çınar
Çobanlar: Salih Alaka
Dazkırı: Ertan Demirsoy
Dinar: Yener Yaşar Emeksiz
Emirdağ: Cengiz Pala
Evciler: Şevki Karataş
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Lokman Ekici
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ahmet Pekşen
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
Sultandağı: Metin Kumcu
Şuhut: Recep Bozkurt
Ağrı
Diyadin: Mehmet Ali Ağrı
Doğubayazıt: Hikmet Şahin
Eleşkirt: Sebahattin Sarı
Hamur: Cezmi Ergül
Patnos: Cem Afşin Akbay
Taşlıçay: İsmail Taşdemir
Tutak: Zülfikar Çiftçi
Aksaray
Ağaçören: Tuncay Atak
Eskil: Niyazi Alçay
Gülağaç: Faruk Teymen
Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
Ortaköy: Bekir Tekcan
Sarıyahşi: Fatih Ünsal
Amasya
Göynücek: Kemal Şahin
Gümüşhacıköy: Mustafa Saatçi
Hamamözü: Mehmet Canıbek
Merzifon: Mehmet Kadri Aydınlı
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk
Ardahan
Çıldır: Mehmet Fatih Kılınç
Damal: Nevriye Derdiyok
Göle: Akın İsmailoğlu
Hanak: Gürhan Kurukaya
Posof: Cahit Ulgar
Artvin
Ardanuç: Hasan Aslan Demirci
Arhavi: Coşkun Hekimoğlu
Borçka: Aslan Atan
Hopa: Nedim Cihan
Murgul: Hasan Çavuş
Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk
Yusufeli: Eyüp Aytekin
Batman
Beşiri: Sait Karabulut
Gercüş: Şehmus Dilzan Ekmen
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Kozluk: Mehmet Veysi Işık
Sason: Muzaffer Arslan
Bilecik
Bozüyük: Fatih Bakıcı
Gölpazarı: Semih Yavuz
İnhisar: İsmail Cambaz
Osmaneli: Münür Şahin
Pazaryeri: Muzaffer Yalçın
Söğüt: Osman Yılmaz
Yenipazar: Cengiz Arıkan
Bolu
Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Kıbrıscık: Kemal Aktaş
Mengen: Ramazan Albaş
Mudurnu: Metin Soygür
Seben: Süleyman Özbağ
Yeniçağa: Recayi Çağlar
Burdur
Ağlasun: Ali Ulusoy
Altınyayla: Ahmet Serttaş
Bucak: Süleyman Mutlu
Çavdır: Mustafa Uysal
Çeltikçi: Rıza Yanar
Gölhisar: Ramazan Canural
Karamanlı: Fatih Selimoğlu
Kemer: Durmuş Erdem
Tefenni: Ömer Okatan
Yeşilova: Yılmaz Gürcan
Çankırı
Atkaracalar: Rifat Altuntop
Bayramören: Rıfat Adaşoğlu
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Hüseyin Kantaş
Ilgaz: Mehmet Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Halil Öz
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Bayram Yavuz Onay
Şabanözü: Ali Çapçı
Yapraklı: Ali Hasekioğlu
Çorum
Alaca: Muhammet Esat Eyvaz
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Bekir Kılıç
İskilip: Recep Çatma
Kargı: Zeki Şen
Laçin: Erdal Altuntaş
Mecitözü: Yaşar Kabakçı
Oğuzlar: Ali Uyanık
Ortaköy: Taner İsbir
Osmancık: Hamza Karataş
Sungurlu: Selahaddin Uzunkaya
Uğurludağ: Kenan Genç
Elazığ
Ağın: Mustafa Yentür
Alacakaya: Ali Tekdemir
Arıcak: Hamit Temizsoy
Baskil: İhsan Akmurat
Karakoçan: Nurettin Arslan
Keban: Fethiye Atlı
Kovancılar: Hacı Akpınar
Maden: Orhan Yavuz
Palu: Mehmet Sait Dağoğlu
Sivrice: Ebubekir Irmak
Giresun
Alucra: Asım Kaymakçı
Bulancak: Recep Yakar
Çamoluk: Savaş Akarçeşme
Çanakçı: Tuncay Kasım
Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu
Doğankent: Nurettin Günay
Espiye: Mustafa Karadere
Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu
Görele: Tolga Erener
Güce: Aytekin Geçgel
Keşap: Mehmet Emür
Piraziz: Hayri Özdemir
Şebinkarahisar: Şahin Yılancı
Tirebolu: Abdullah Karapıçak
Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu
Gümüşhane
Kelkit: Ünal Yılmaz
Köse: Şerif Aygün
Kürtün: Ahmet Kanat
Şiran: Yavuz Altıparmak
Torul: Nidai Köroğlu
Isparta
Aksu: Adnan Demir
Atabey: Tevfik Atasoy
Eğirdir: Veli Gök
Gelendost: Mehmet Sezgin
Gönen: Ahmet Doğan
Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak
Senirkent: İbrahim Erol Durmuş
Sütçüler: Mustafa Üstün
Şarkikaraağaç: Bayram Aydemir
Uluborlu: Mehmet Ünverdi
Yalvaç: Tekin Bayram
Yenişarbademli: Yaşar Gençer
Karaman
Ayrancı: Serhat Erkmen
Başyayla: Şerafettin Bulgurcu
Ermenek: Uğur Sözkesen
Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı
Sarıveliler: Halil Kulak
Kars
Akyaka: Bulut Öztürk
Arpaçay: Erçetin Altay
Digor: Nebi Kerenciler
Kağızman: Fesih Altay
Sarıkamış: Göksal Toksoy
Selim: Coşkun Altun
Susuz: Murat Uray
Kastamonu
Abana: Rıdvan Oyar
Ağlı: Soner Dur
Araç: Mustafa Ayanoğlu
Azdavay: Osman Nuri Civelek
Bozkurt: Engin Canbaz
Cide: Necdet Demir
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz
Daday: Bekir Sami Kavuş
Devrekani: Neşet Kırıştı
Doğanyurt: Ahmet Kaya
Hanönü: Serkan Uçar
İhsangazi: Zühtü Danacı
İnebolu: Mustafa Huner Özay
Küre: Ayhan Suna
Pınarbaşı: Mehmet Yılmaz
Seydiler: Mehmet Şahin
Şenpazar: Cem Çınar
Taşköprü: Hüseyin Arslan
Tosya: Kazım Şahin
Kırıkkale
Bahşili: İbrahim Uyar
Balışeyh: Ali Dedelioğlu
Çelebi: Süleyman Uluyol
Delice: Yüksel Yorulmaz
Karakeçili: Hüseyin Özçelik
Keskin: Esra Aksoy
Sulakyurt: Ali Şahin
Yahşihan: Ahmet Sungur
Kırklareli
Babaeski: Naci Yavaş
Demirköy: Kamer Tuna
Kofçaz: Nuri Çalışkan
Lüleburgaz: Mehmet Gürel Balkan
Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel
Pınarhisar: Mehmet Kapılı
Vize: Aynur Serin
Kırşehir
Akçakent: Yılmaz Kılıç
Akpınar: Mustafa Karahan
Boztepe: Ramazan Aydın
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
Kaman: Alpaslan Güzel
Mucur: Ömür Toker
Kütahya
Altıntaş: Ferit Karabulut
Aslanapa: Asaf Akar
Çavdarhisar: Halil Başer
Domaniç: Yakup Yardımcı
Dumlupınar: Derviş Kavak
Emet: Mustafa Koca
Gediz: Mehmet Ali Saraoğlu
Hisarcık: Fatih Çalışkan
Pazarlar: Bilal Demirci
Simav: Süleyman Özkan
Şaphani: Ramazan Yeşildeniz
Tavşanlı: Mustafa Güler
Nevşehir
Acıgöl: Ercan Ertaş
Avanos: Mustafa Körükçü
Derinkuyu: Bülent Aksoy
Gülşehir: Mustafa Dursun
Hacıbektaş: Yusuf Koçak
Kozaklı: Erdoğan Çelik
Ürgüp: Fahri Yıldız
Osmaniye
Bahçe: İbrahim Baz
Düziçi: Ökkeş Namlı
Hasanbeyli: Mustafa Acar
Kadirli: Fatin Rüştü Özeser
Sumbas: Zeki Demiroğlu
Toprakkale: Ahmet Cavit
Siirt
Baykan: Faruk Okulevi
Eruh: Cevher Çiftçi
Kurtalan: Nevzat Karaatay
Pervari: Tayyar Özcan
Şirvan: Necat Cellek
Tillo: Mehmet Mesut Memduhoğlu
Sinop
Ayancık: Ayhan Ergün
Boyabat: Şerif Çakıcı
Dikmen: Murat Akça
Durağan: Ahmet Kılıçaslan
Erfelek: Ruhi Turan
Gerze: Hüseyin Güleryüz
Saraydüzü: Hasan Peker
Türkeli: Mustafa Özcan
Şanlıurfa
Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Mehmet Faruk Pınarbaşı
Bozova: Hasan Arusoğlu
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Eyyübiye: Mehmet Ekinci
Halfeti: Mehmet Erdoğan
Haliliye: Fevzi Demirkol
Harran: Mehmet Özyavuz
Hirvan: Aslan Ali Bayık
Karaköprü: Nihat Çiftçi
Siverek: Resul Yılmaz
Suruç: İbrahim Halil Yıldız
Viranşehir: İbrahim Gelin
Şırnak
Beytüşşebap: Yavuz Ataman
Cizre: Cihan Güven
Güçlükonak: Bahattin Aktuğ
İdil: Murat Dalmış
Silopi: Abdulkadir Ökten
Uludere: Mehmet Paksoy
Tokat
Almus: Hasn Hüseyin Arıkan
Artova: A. Lütfü Yalçın
Başçiftlik: Murat Tuncel
Erbaa: Hüseyin Yıldırım
Niksar: Özdilek Özcan
Pazar: Şerafettin Pervanlar
Reşadiye: Cemil Kılıç
Sulusaray: Halil Demirkol
Turhal: Yılmaz Bekler
Yeşilyurt: Kazım Misafir
Zile: Lütfi Vidinel
Uşak
Banaz: Zafer Arpacı
Eşme: Hacı Mustafa Çetin
Karahallı: Ali Topçu
Sivaslı: Mahir Çatalgöl
Ulubey: Ragıp Bayraktar
Van
Bahçesaray: Muhammed Affen Orhan
Başkale: Cüneyt Karabıyık
Çaldıran: Ferman Yıldırım
Çatak: Emin Babür
Edremit: İbrahim Koç
Erçiş: Abdulahat Arvas
Gevaş: Sinan Hakn
Gürpınar: Hayrullah Tanış
İpekyolu: Abdulmenaf Keyifli
Muradiye: İbrahim Vanlı
Özalp: Nedim Akanöz
Saray: Mehmet Şerif Çevik
Tuşba: Fevzi Özgökçe
Yalova
Altınova: Metin Oral
Armutlu: Mehmet Birkan
Çınarcık: Murat Erdoğan
Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar
Termal: İsmail Atik
Zonguldak
Alaplı: Nevzat Çimenoğlu
Çaycuma: Mithat Gülşen
Devrek: Mustafa Semerci
Ereğli: Hüseyin Uysal
Gökçebey: Vedat Öztürk
Kilimli: Seçkin Özdemir
Kozlu: Ertan Şahin
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