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Politika

AKP 35 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'de yerel seçimlerde yarışacak 35 ilin daha ilçe belediye başkan adayları belli oldu

01 Şubat 2014 09:51

AKP 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 35 ilin daha ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Genel merkez tarafından açıklanan aday listeleri il taşkilatlarına gönderildi.

Açıklanan iller arasında Adıyaman, Amasya, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Siirt, Şırnak ve Van da var.

İktidar partisi geçen hafta İstanbul'un da aralarında olduğu 11'i büyükşehir, toplam 30 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AKP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 ilin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Adıyaman

Besni: Eyüp Mehmet Emre
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gerger: Arif Karatekin
Gölbaşı: Yusuf Özdemir
Kahta: Abdurrahman Toprak
Samsat: Yusuf Fırat
Sincik: Mehmet Buz
Tut: Ramazan Dinç

Afyonkarahisar

Başmakçı: Ramazan Bozbaş
Bayat: Abdullah Ertekin
Bolvadin: Fatih Kayacan
Çay: Mevlüt Çınar
Çobanlar: Salih Alaka
Dazkırı: Ertan Demirsoy
Dinar: Yener Yaşar Emeksiz
Emirdağ: Cengiz Pala
Evciler: Şevki Karataş
Hocalar: Ali Arslan
İhsaniye: Lokman Ekici
İscehisar: Mustafa Çibik
Kızılören: Ahmet Pekşen
Sandıklı: Mustafa Çöl
Sinanpaşa: Murat Karakoyun
Sultandağı: Metin Kumcu
Şuhut: Recep Bozkurt

Ağrı

Diyadin: Mehmet Ali Ağrı
Doğubayazıt: Hikmet Şahin
Eleşkirt: Sebahattin Sarı
Hamur: Cezmi Ergül
Patnos: Cem Afşin Akbay
Taşlıçay: İsmail Taşdemir
Tutak: Zülfikar Çiftçi

Aksaray

Ağaçören: Tuncay Atak
Eskil: Niyazi Alçay
Gülağaç: Faruk Teymen
Güzelyurt: Ünal Demircioğlu
Ortaköy: Bekir Tekcan
Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Amasya

Göynücek: Kemal Şahin
Gümüşhacıköy: Mustafa Saatçi
Hamamözü: Mehmet Canıbek
Merzifon: Mehmet Kadri Aydınlı
Suluova: Fatih Üçok
Taşova: Bayram Öztürk

Ardahan

Çıldır: Mehmet Fatih Kılınç
Damal: Nevriye Derdiyok
Göle: Akın İsmailoğlu
Hanak: Gürhan Kurukaya
Posof: Cahit Ulgar

Artvin

Ardanuç: Hasan Aslan Demirci
Arhavi: Coşkun Hekimoğlu
Borçka: Aslan Atan
Hopa: Nedim Cihan
Murgul: Hasan Çavuş
Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk
Yusufeli: Eyüp Aytekin

Batman

Beşiri: Sait Karabulut
Gercüş: Şehmus Dilzan Ekmen
Hasankeyf: Abdulvahap Kusen
Kozluk: Mehmet Veysi Işık
Sason: Muzaffer Arslan

Bilecik

Bozüyük: Fatih Bakıcı
Gölpazarı: Semih Yavuz
İnhisar: İsmail Cambaz
Osmaneli: Münür Şahin
Pazaryeri: Muzaffer Yalçın
Söğüt: Osman Yılmaz
Yenipazar: Cengiz Arıkan

Bolu

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu
Gerede: Mustafa Allar
Göynük: Kemal Kazan
Kıbrıscık: Kemal Aktaş
Mengen: Ramazan Albaş
Mudurnu: Metin Soygür
Seben: Süleyman Özbağ
Yeniçağa: Recayi Çağlar

Burdur

Ağlasun: Ali Ulusoy
Altınyayla: Ahmet Serttaş
Bucak: Süleyman Mutlu
Çavdır: Mustafa Uysal
Çeltikçi: Rıza Yanar
Gölhisar: Ramazan Canural
Karamanlı: Fatih Selimoğlu
Kemer: Durmuş Erdem
Tefenni: Ömer Okatan
Yeşilova: Yılmaz Gürcan

Çankırı

Atkaracalar: Rifat Altuntop
Bayramören: Rıfat Adaşoğlu
Çerkeş: Hasan Sopacı
Eldivan: Hüseyin Kantaş
Ilgaz: Mehmet Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal
Korgun: Halil Öz
Kurşunlu: Şakir Kaymak
Orta: Bayram Yavuz Onay
Şabanözü: Ali Çapçı
Yapraklı: Ali Hasekioğlu

Çorum

Alaca: Muhammet Esat Eyvaz
Bayat: Ekrem Ünlü
Boğazkale: Osman Tangazoğlu
Dodurga: Bekir Kılıç
İskilip: Recep Çatma
Kargı: Zeki Şen
Laçin: Erdal Altuntaş
Mecitözü: Yaşar Kabakçı
Oğuzlar: Ali Uyanık
Ortaköy: Taner İsbir
Osmancık: Hamza Karataş
Sungurlu: Selahaddin Uzunkaya
Uğurludağ: Kenan Genç

Elazığ

Ağın: Mustafa Yentür
Alacakaya: Ali Tekdemir
Arıcak: Hamit Temizsoy
Baskil: İhsan Akmurat
Karakoçan: Nurettin Arslan
Keban: Fethiye Atlı
Kovancılar: Hacı Akpınar
Maden: Orhan Yavuz
Palu: Mehmet Sait Dağoğlu
Sivrice: Ebubekir Irmak

Giresun

Alucra: Asım Kaymakçı
Bulancak: Recep Yakar
Çamoluk: Savaş Akarçeşme
Çanakçı: Tuncay Kasım
Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu
Doğankent: Nurettin Günay
Espiye: Mustafa Karadere
Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu
Görele: Tolga Erener
Güce: Aytekin Geçgel
Keşap: Mehmet Emür
Piraziz: Hayri Özdemir
Şebinkarahisar: Şahin Yılancı
Tirebolu: Abdullah Karapıçak
Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu


Gümüşhane

Kelkit: Ünal Yılmaz     
Köse: Şerif Aygün     
Kürtün: Ahmet Kanat     
Şiran: Yavuz Altıparmak     
Torul: Nidai Köroğlu     
     
Isparta

Aksu: Adnan Demir     
Atabey: Tevfik Atasoy     
Eğirdir: Veli Gök     
Gelendost: Mehmet Sezgin     
Gönen: Ahmet Doğan     
Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak     
Senirkent: İbrahim Erol Durmuş     
Sütçüler: Mustafa Üstün     
Şarkikaraağaç: Bayram Aydemir     
Uluborlu: Mehmet Ünverdi     
Yalvaç: Tekin Bayram     
Yenişarbademli: Yaşar Gençer

Karaman

Ayrancı: Serhat Erkmen     
Başyayla: Şerafettin Bulgurcu     
Ermenek: Uğur Sözkesen     
Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı     
Sarıveliler: Halil Kulak

Kars

Akyaka: Bulut Öztürk     
Arpaçay: Erçetin Altay     
Digor: Nebi Kerenciler     
Kağızman: Fesih Altay     
Sarıkamış: Göksal Toksoy     
Selim: Coşkun Altun     
Susuz: Murat Uray

Kastamonu

Abana: Rıdvan Oyar     
Ağlı: Soner Dur     
Araç: Mustafa Ayanoğlu     
Azdavay: Osman Nuri Civelek     
Bozkurt: Engin Canbaz     
Cide: Necdet Demir     
Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz     
Daday: Bekir Sami Kavuş     
Devrekani: Neşet Kırıştı     
Doğanyurt: Ahmet Kaya     
Hanönü: Serkan Uçar     
İhsangazi: Zühtü Danacı     
İnebolu: Mustafa Huner Özay     
Küre: Ayhan Suna     
Pınarbaşı: Mehmet Yılmaz     
Seydiler: Mehmet Şahin     
Şenpazar: Cem Çınar     
Taşköprü: Hüseyin Arslan     
Tosya: Kazım Şahin
  
Kırıkkale

Bahşili: İbrahim Uyar     
Balışeyh: Ali Dedelioğlu     
Çelebi: Süleyman Uluyol     
Delice: Yüksel Yorulmaz     
Karakeçili: Hüseyin Özçelik     
Keskin: Esra Aksoy     
Sulakyurt: Ali Şahin     
Yahşihan: Ahmet Sungur

Kırklareli

Babaeski: Naci Yavaş     
Demirköy: Kamer Tuna     
Kofçaz: Nuri Çalışkan     
Lüleburgaz: Mehmet Gürel Balkan     
Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel     
Pınarhisar: Mehmet Kapılı     
Vize: Aynur Serin

Kırşehir

Akçakent: Yılmaz Kılıç     
Akpınar: Mustafa Karahan     
Boztepe: Ramazan Aydın     
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu     
Kaman: Alpaslan Güzel     
Mucur: Ömür Toker

Kütahya

Altıntaş: Ferit Karabulut     
Aslanapa: Asaf Akar     
Çavdarhisar: Halil Başer     
Domaniç: Yakup Yardımcı     
Dumlupınar: Derviş Kavak     
Emet: Mustafa Koca     
Gediz: Mehmet Ali Saraoğlu     
Hisarcık: Fatih Çalışkan     
Pazarlar: Bilal Demirci     
Simav: Süleyman Özkan     
Şaphani: Ramazan Yeşildeniz     
Tavşanlı: Mustafa Güler

Nevşehir

Acıgöl: Ercan Ertaş     
Avanos: Mustafa Körükçü     
Derinkuyu: Bülent Aksoy     
Gülşehir: Mustafa Dursun     
Hacıbektaş: Yusuf Koçak     
Kozaklı: Erdoğan Çelik     
Ürgüp: Fahri Yıldız

Osmaniye

Bahçe: İbrahim Baz
Düziçi: Ökkeş Namlı     
Hasanbeyli: Mustafa Acar     
Kadirli: Fatin Rüştü Özeser     
Sumbas: Zeki Demiroğlu     
Toprakkale: Ahmet Cavit
    

Siirt

Baykan: Faruk Okulevi
Eruh: Cevher Çiftçi
Kurtalan: Nevzat Karaatay
Pervari: Tayyar Özcan
Şirvan: Necat Cellek
Tillo: Mehmet Mesut Memduhoğlu

Sinop

Ayancık: Ayhan Ergün
Boyabat: Şerif Çakıcı
Dikmen: Murat Akça
Durağan: Ahmet Kılıçaslan
Erfelek: Ruhi Turan
Gerze: Hüseyin Güleryüz
Saraydüzü: Hasan Peker
Türkeli: Mustafa Özcan

Şanlıurfa

Akçakale: Abdulhakim Ayhan
Birecik: Mehmet Faruk Pınarbaşı
Bozova: Hasan Arusoğlu
Ceylanpınar: Menderes Atilla
Eyyübiye: Mehmet Ekinci
Halfeti: Mehmet Erdoğan
Haliliye: Fevzi Demirkol
Harran: Mehmet Özyavuz
Hirvan: Aslan Ali Bayık
Karaköprü: Nihat Çiftçi
Siverek: Resul Yılmaz
Suruç: İbrahim Halil Yıldız
Viranşehir: İbrahim Gelin

Şırnak

Beytüşşebap: Yavuz Ataman
Cizre: Cihan Güven
Güçlükonak: Bahattin Aktuğ
İdil: Murat Dalmış
Silopi: Abdulkadir Ökten
Uludere: Mehmet Paksoy

Tokat

Almus: Hasn Hüseyin Arıkan
Artova: A. Lütfü Yalçın
Başçiftlik: Murat Tuncel
Erbaa: Hüseyin Yıldırım
Niksar: Özdilek Özcan
Pazar: Şerafettin Pervanlar
Reşadiye: Cemil Kılıç
Sulusaray: Halil Demirkol
Turhal: Yılmaz Bekler
Yeşilyurt: Kazım Misafir
Zile: Lütfi Vidinel

Uşak

Banaz: Zafer Arpacı
Eşme: Hacı Mustafa Çetin
Karahallı: Ali Topçu
Sivaslı: Mahir Çatalgöl
Ulubey: Ragıp Bayraktar

Van

Bahçesaray: Muhammed Affen Orhan
Başkale: Cüneyt Karabıyık
Çaldıran: Ferman Yıldırım
Çatak: Emin Babür
Edremit: İbrahim Koç
Erçiş: Abdulahat Arvas
Gevaş: Sinan Hakn
Gürpınar: Hayrullah Tanış
İpekyolu: Abdulmenaf Keyifli
Muradiye: İbrahim Vanlı
Özalp: Nedim Akanöz
Saray: Mehmet Şerif Çevik
Tuşba: Fevzi Özgökçe

Yalova

Altınova: Metin Oral
Armutlu: Mehmet Birkan
Çınarcık: Murat Erdoğan
Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar
Termal: İsmail Atik

Zonguldak

Alaplı: Nevzat Çimenoğlu
Çaycuma: Mithat Gülşen
Devrek: Mustafa Semerci
Ereğli: Hüseyin Uysal
Gökçebey: Vedat Öztürk
Kilimli: Seçkin Özdemir
Kozlu: Ertan Şahin

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