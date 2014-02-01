AKP 35 ildeki adaylarını açıkladı

AKP 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 35 ilin daha ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Genel merkez tarafından açıklanan aday listeleri il taşkilatlarına gönderildi.

Açıklanan iller arasında Adıyaman, Amasya, Bolu, Kırıkkale, Giresun, Siirt, Şırnak ve Van da var.

İktidar partisi geçen hafta İstanbul'un da aralarında olduğu 11'i büyükşehir, toplam 30 ilin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

AKP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 ilin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Adıyaman

Besni: Eyüp Mehmet Emre

Çelikhan: Mustafa Bulut

Gerger: Arif Karatekin

Gölbaşı: Yusuf Özdemir

Kahta: Abdurrahman Toprak

Samsat: Yusuf Fırat

Sincik: Mehmet Buz

Tut: Ramazan Dinç

Afyonkarahisar

Başmakçı: Ramazan Bozbaş

Bayat: Abdullah Ertekin

Bolvadin: Fatih Kayacan

Çay: Mevlüt Çınar

Çobanlar: Salih Alaka

Dazkırı: Ertan Demirsoy

Dinar: Yener Yaşar Emeksiz

Emirdağ: Cengiz Pala

Evciler: Şevki Karataş

Hocalar: Ali Arslan

İhsaniye: Lokman Ekici

İscehisar: Mustafa Çibik

Kızılören: Ahmet Pekşen

Sandıklı: Mustafa Çöl

Sinanpaşa: Murat Karakoyun

Sultandağı: Metin Kumcu

Şuhut: Recep Bozkurt

Ağrı

Diyadin: Mehmet Ali Ağrı

Doğubayazıt: Hikmet Şahin

Eleşkirt: Sebahattin Sarı

Hamur: Cezmi Ergül

Patnos: Cem Afşin Akbay

Taşlıçay: İsmail Taşdemir

Tutak: Zülfikar Çiftçi

Aksaray

Ağaçören: Tuncay Atak

Eskil: Niyazi Alçay

Gülağaç: Faruk Teymen

Güzelyurt: Ünal Demircioğlu

Ortaköy: Bekir Tekcan

Sarıyahşi: Fatih Ünsal

Amasya

Göynücek: Kemal Şahin

Gümüşhacıköy: Mustafa Saatçi

Hamamözü: Mehmet Canıbek

Merzifon: Mehmet Kadri Aydınlı

Suluova: Fatih Üçok

Taşova: Bayram Öztürk

Ardahan

Çıldır: Mehmet Fatih Kılınç

Damal: Nevriye Derdiyok

Göle: Akın İsmailoğlu

Hanak: Gürhan Kurukaya

Posof: Cahit Ulgar

Artvin

Ardanuç: Hasan Aslan Demirci

Arhavi: Coşkun Hekimoğlu

Borçka: Aslan Atan

Hopa: Nedim Cihan

Murgul: Hasan Çavuş

Şavşat: Ahmet Sinan Öztürk

Yusufeli: Eyüp Aytekin

Batman

Beşiri: Sait Karabulut

Gercüş: Şehmus Dilzan Ekmen

Hasankeyf: Abdulvahap Kusen

Kozluk: Mehmet Veysi Işık

Sason: Muzaffer Arslan

Bilecik

Bozüyük: Fatih Bakıcı

Gölpazarı: Semih Yavuz

İnhisar: İsmail Cambaz

Osmaneli: Münür Şahin

Pazaryeri: Muzaffer Yalçın

Söğüt: Osman Yılmaz

Yenipazar: Cengiz Arıkan

Bolu

Dörtdivan: Hasan Uzunoğlu

Gerede: Mustafa Allar

Göynük: Kemal Kazan

Kıbrıscık: Kemal Aktaş

Mengen: Ramazan Albaş

Mudurnu: Metin Soygür

Seben: Süleyman Özbağ

Yeniçağa: Recayi Çağlar

Burdur

Ağlasun: Ali Ulusoy

Altınyayla: Ahmet Serttaş

Bucak: Süleyman Mutlu

Çavdır: Mustafa Uysal

Çeltikçi: Rıza Yanar

Gölhisar: Ramazan Canural

Karamanlı: Fatih Selimoğlu

Kemer: Durmuş Erdem

Tefenni: Ömer Okatan

Yeşilova: Yılmaz Gürcan

Çankırı

Atkaracalar: Rifat Altuntop

Bayramören: Rıfat Adaşoğlu

Çerkeş: Hasan Sopacı

Eldivan: Hüseyin Kantaş

Ilgaz: Mehmet Öztürk

Kızılırmak: Bayar Soysal

Korgun: Halil Öz

Kurşunlu: Şakir Kaymak

Orta: Bayram Yavuz Onay

Şabanözü: Ali Çapçı

Yapraklı: Ali Hasekioğlu

Çorum

Alaca: Muhammet Esat Eyvaz

Bayat: Ekrem Ünlü

Boğazkale: Osman Tangazoğlu

Dodurga: Bekir Kılıç

İskilip: Recep Çatma

Kargı: Zeki Şen

Laçin: Erdal Altuntaş

Mecitözü: Yaşar Kabakçı

Oğuzlar: Ali Uyanık

Ortaköy: Taner İsbir

Osmancık: Hamza Karataş

Sungurlu: Selahaddin Uzunkaya

Uğurludağ: Kenan Genç

Elazığ

Ağın: Mustafa Yentür

Alacakaya: Ali Tekdemir

Arıcak: Hamit Temizsoy

Baskil: İhsan Akmurat

Karakoçan: Nurettin Arslan

Keban: Fethiye Atlı

Kovancılar: Hacı Akpınar

Maden: Orhan Yavuz

Palu: Mehmet Sait Dağoğlu

Sivrice: Ebubekir Irmak

Giresun

Alucra: Asım Kaymakçı

Bulancak: Recep Yakar

Çamoluk: Savaş Akarçeşme

Çanakçı: Tuncay Kasım

Dereli: Kazım Zeki Şenlikoğlu

Doğankent: Nurettin Günay

Espiye: Mustafa Karadere

Eynesil: Coşkun Somuncuoğlu

Görele: Tolga Erener

Güce: Aytekin Geçgel

Keşap: Mehmet Emür

Piraziz: Hayri Özdemir

Şebinkarahisar: Şahin Yılancı

Tirebolu: Abdullah Karapıçak

Yağlıdere: Abdurrahman Kırhasanoğlu



Gümüşhane

Kelkit: Ünal Yılmaz

Köse: Şerif Aygün

Kürtün: Ahmet Kanat

Şiran: Yavuz Altıparmak

Torul: Nidai Köroğlu



Isparta

Aksu: Adnan Demir

Atabey: Tevfik Atasoy

Eğirdir: Veli Gök

Gelendost: Mehmet Sezgin

Gönen: Ahmet Doğan

Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak

Senirkent: İbrahim Erol Durmuş

Sütçüler: Mustafa Üstün

Şarkikaraağaç: Bayram Aydemir

Uluborlu: Mehmet Ünverdi

Yalvaç: Tekin Bayram

Yenişarbademli: Yaşar Gençer

Karaman

Ayrancı: Serhat Erkmen

Başyayla: Şerafettin Bulgurcu

Ermenek: Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Halil Kulak

Kars

Akyaka: Bulut Öztürk

Arpaçay: Erçetin Altay

Digor: Nebi Kerenciler

Kağızman: Fesih Altay

Sarıkamış: Göksal Toksoy

Selim: Coşkun Altun

Susuz: Murat Uray

Kastamonu

Abana: Rıdvan Oyar

Ağlı: Soner Dur

Araç: Mustafa Ayanoğlu

Azdavay: Osman Nuri Civelek

Bozkurt: Engin Canbaz

Cide: Necdet Demir

Çatalzeytin: Musa İhsan Uğuz

Daday: Bekir Sami Kavuş

Devrekani: Neşet Kırıştı

Doğanyurt: Ahmet Kaya

Hanönü: Serkan Uçar

İhsangazi: Zühtü Danacı

İnebolu: Mustafa Huner Özay

Küre: Ayhan Suna

Pınarbaşı: Mehmet Yılmaz

Seydiler: Mehmet Şahin

Şenpazar: Cem Çınar

Taşköprü: Hüseyin Arslan

Tosya: Kazım Şahin



Kırıkkale

Bahşili: İbrahim Uyar

Balışeyh: Ali Dedelioğlu

Çelebi: Süleyman Uluyol

Delice: Yüksel Yorulmaz

Karakeçili: Hüseyin Özçelik

Keskin: Esra Aksoy

Sulakyurt: Ali Şahin

Yahşihan: Ahmet Sungur

Kırklareli

Babaeski: Naci Yavaş

Demirköy: Kamer Tuna

Kofçaz: Nuri Çalışkan

Lüleburgaz: Mehmet Gürel Balkan

Pehlivanköy: Hüseyin Açıkel

Pınarhisar: Mehmet Kapılı

Vize: Aynur Serin

Kırşehir

Akçakent: Yılmaz Kılıç

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Kaman: Alpaslan Güzel

Mucur: Ömür Toker

Kütahya

Altıntaş: Ferit Karabulut

Aslanapa: Asaf Akar

Çavdarhisar: Halil Başer

Domaniç: Yakup Yardımcı

Dumlupınar: Derviş Kavak

Emet: Mustafa Koca

Gediz: Mehmet Ali Saraoğlu

Hisarcık: Fatih Çalışkan

Pazarlar: Bilal Demirci

Simav: Süleyman Özkan

Şaphani: Ramazan Yeşildeniz

Tavşanlı: Mustafa Güler

Nevşehir

Acıgöl: Ercan Ertaş

Avanos: Mustafa Körükçü

Derinkuyu: Bülent Aksoy

Gülşehir: Mustafa Dursun

Hacıbektaş: Yusuf Koçak

Kozaklı: Erdoğan Çelik

Ürgüp: Fahri Yıldız

Osmaniye

Bahçe: İbrahim Baz

Düziçi: Ökkeş Namlı

Hasanbeyli: Mustafa Acar

Kadirli: Fatin Rüştü Özeser

Sumbas: Zeki Demiroğlu

Toprakkale: Ahmet Cavit



Siirt

Baykan: Faruk Okulevi

Eruh: Cevher Çiftçi

Kurtalan: Nevzat Karaatay

Pervari: Tayyar Özcan

Şirvan: Necat Cellek

Tillo: Mehmet Mesut Memduhoğlu

Sinop

Ayancık: Ayhan Ergün

Boyabat: Şerif Çakıcı

Dikmen: Murat Akça

Durağan: Ahmet Kılıçaslan

Erfelek: Ruhi Turan

Gerze: Hüseyin Güleryüz

Saraydüzü: Hasan Peker

Türkeli: Mustafa Özcan

Şanlıurfa

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Mehmet Faruk Pınarbaşı

Bozova: Hasan Arusoğlu

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Eyyübiye: Mehmet Ekinci

Halfeti: Mehmet Erdoğan

Haliliye: Fevzi Demirkol

Harran: Mehmet Özyavuz

Hirvan: Aslan Ali Bayık

Karaköprü: Nihat Çiftçi

Siverek: Resul Yılmaz

Suruç: İbrahim Halil Yıldız

Viranşehir: İbrahim Gelin

Şırnak

Beytüşşebap: Yavuz Ataman

Cizre: Cihan Güven

Güçlükonak: Bahattin Aktuğ

İdil: Murat Dalmış

Silopi: Abdulkadir Ökten

Uludere: Mehmet Paksoy

Tokat

Almus: Hasn Hüseyin Arıkan

Artova: A. Lütfü Yalçın

Başçiftlik: Murat Tuncel

Erbaa: Hüseyin Yıldırım

Niksar: Özdilek Özcan

Pazar: Şerafettin Pervanlar

Reşadiye: Cemil Kılıç

Sulusaray: Halil Demirkol

Turhal: Yılmaz Bekler

Yeşilyurt: Kazım Misafir

Zile: Lütfi Vidinel

Uşak

Banaz: Zafer Arpacı

Eşme: Hacı Mustafa Çetin

Karahallı: Ali Topçu

Sivaslı: Mahir Çatalgöl

Ulubey: Ragıp Bayraktar

Van

Bahçesaray: Muhammed Affen Orhan

Başkale: Cüneyt Karabıyık

Çaldıran: Ferman Yıldırım

Çatak: Emin Babür

Edremit: İbrahim Koç

Erçiş: Abdulahat Arvas

Gevaş: Sinan Hakn

Gürpınar: Hayrullah Tanış

İpekyolu: Abdulmenaf Keyifli

Muradiye: İbrahim Vanlı

Özalp: Nedim Akanöz

Saray: Mehmet Şerif Çevik

Tuşba: Fevzi Özgökçe

Yalova

Altınova: Metin Oral

Armutlu: Mehmet Birkan

Çınarcık: Murat Erdoğan

Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar

Termal: İsmail Atik

Zonguldak

Alaplı: Nevzat Çimenoğlu

Çaycuma: Mithat Gülşen

Devrek: Mustafa Semerci

Ereğli: Hüseyin Uysal

Gökçebey: Vedat Öztürk

Kilimli: Seçkin Özdemir

Kozlu: Ertan Şahin