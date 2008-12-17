AKP 3 ilden memnun

Başbakan Tayyip Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde yeniden adayları olduğunu açıkladı.



Erdoğan, Konya'da düzenlediği basın toplantısıyla AKP'nin üç büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. En geç 15 Ocak 2009'a kadar tüm adaylarını açıklamış olacaklarını belirten Erdoğan, seçimlerde yaklaşık 500 bin AKP'linin görev alacağını da ifade etti.



Adaylar nasıl belirleniyor?



Erdoğan önce, adayları nasıl belirlediklerini anlattı. Erdoğan, şunları söyledi: "Belediye başkanlığında gerek hizmet gerektir. Ama hizmet işi bitirmiyor. Ondan sonra yeterli olan bir şey var ki halkın gönlünü elde edebilmektedir. Eğer bir belediye başkanı halkın gönlünü elde edemiyorsa, netice almak mümkün değil. Öncelikle halkın sevgisini kazanabilmek önemlidir.



Bir defa biz temayül yoklaması yaparız. Bu tavizsiz yürür ve şu anda biz bütün şehirlerimizde bunu yaptık. Bu teşkilatımızın ana kademeleri, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hepsi buna katılır ve burada mevcut belediye başkanlarımızla ilgili kanaatlerini ortaya koyarlar. Buna göre büyük şehirlerde şu anda AKP’li belediyelerin hepsinin temayül yoklaması yapılmıştır.



Biz bununla da kalmadık. Bir şey daha yaptık. Kamuoyu araştırması yaptık. Bununla halkımızın da nabzını görelim dedik. Sadece parti içerisinde olanlar değil. Ayrıca o ilin milletvekilleriyle konuşup, görüşlerini, fikirlerini aldık.

Burada parti içi demokrasi diyerek olaya yaklaşırsak o zaman kusura bakmayın. Bu işte teşkilatı manipüle eden belediye başkanları orada saltanatı kurarlar. Ama biz bu oyuna gelmeyiz."



Son kararı MYK verecek



Aday belirlemede iddia edildiği gibi kendisinin tek belirleyici olmadığını ileri süren Erdoğan, böylesi ağır bir sorumluluğu yüklenemeyeceğini, adaylar için son kararı partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) vereceğini söyledi.



Antalya, Kayseri ve Konya belediye başkanları ile yola devam



Erdoğan daha sonra sırasıyla Antalya, Kayseri ve Konya'da büyükşehir belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek, yerel seçimlerde yeniden belediye başkan adaylarımızdır. Yola onlarla devam etmeye karar verdik" dedi.



Ankara'yı neden açıklamadı?



Başbakan Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklamaması ise soru işaretlerine neden oldu. AKP içinde, özellikle Ankara için büyük sıkıntı yaşandığı iddia ediliyor. AKP kurmaylarının, Ankara için yola, başkan Melih Gökçek'le mi, yoksa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile mi devam edileceğine henüz bir karar veremedikleri belirtiliyor. Yaşanan sıkıntıya neden olan önemli bir etkenin de son yapılan anket gösteriliyor. Bu ankette Gökçek yüzde 40, CHP'nin adayı Murat Karayalçın ise yüzde 35 oy oranına sahip çıkmıştı. Oy oranlarının bu kadar yakınlığı AKP kurmaylarında sıkıntı yaratmıştı.

