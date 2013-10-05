AKP, '3 dönem' kuralını aşma formüllerini tartışıyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç, Ali Babacan ve Beşir Atalay başta olmak üzere, AKP'nin eski isimlerinden 73'ünü etkileyecek olan '3 dönem' kuralını kaldırmak için yollar aranıyor. Partililerin büyük bölümü kuralın kaldırılmasını istiyor ve Erdoğan'ın yerine gelecek her Genel Başkan'ın da kuralı kaldıracağına kesin gözüyle bakılıyor. 73 AKP'linin tartıştığı yollardan biri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'ün ise Genel Başkan olması. Bir başka fikir ise parti tüzüğünde fazla göze çarpmayan bir ayrıntı: Mevcut tüzüğün 153’üncü maddesi gereği Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) süreleri değiştirme yetkisi var, böylece 3 dönem kuralı MYKY tarafından değiştirilebilir. Erdoğan'ın ise kuralı değiştirmeyi kesinlikle istemediği biliniyor.

Kestirme bir yol var

Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre, ‘3 dönem kuralı’nı aşma formülü olarak Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyu görenler olsa da bunun daha kolay ve kestirme bir yolu olduğu ortaya çıktı. AKP’nin geçen yıl yaptığı tüzüğe eklediği ve satır aralarında göze çarpmayan ayrıntı 73 ismin umudu oldu. Bu yöntemi ilk açıklayan isim de Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı.

MKYK’nın yetkisi var

Partinin hukukçu kurmaylarından olan Yazıcı, 3 dönem kuralının mimarı olarak da biliniyor. Yazıcı, Radikal’e yaptığı açıklamada, mevcut tüzüğün 153’üncü maddesi gereği Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun (MKYK) süreleri değiştirmeye yetkili olduğunu, böylece 3 dönem kuralının değişebileceğini söyledi. Yazıcı’nın aktardığı bilgilere göre, istendiği takdirde kongre toplanmadan, tüzükte herhangi bir değişiklik yapmadan 50 kişilik MKYK üyesinin yarıdan bir fazlasının oyuyla kural değiştirilebiliyor. Yazıcı, “Parti buna ihtiyaç duyarsa tüzük değişikliğine gerek yok. Formülasyon kendi içinde mevcut. 3 dönem bir süre düzeltmesidir. Buna MKYK’nın yetkisi vardır” diyor. Söz konusu 153. maddede şu ifade yer alıyor: “Tüzükte yapılacak işlemlerle ilgili öngörülmüş süreleri kısaltmaya, yasaların amir hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla MKYK yetkilidir.”

Kuraldan etkilenen isimler:

Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Ali Babacan, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Binali Yıldırım, Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Taner Yıldız, Faruk Çelik, Egemen Bağış, Suat Kılıç, Fatma Şahin, Ömer Çelik, Abdülkadir Aksu, Hüseyin Çelik, Salih Kapusuz, Bülent Gedikli, Reha Denemeç, Hüseyin Tanrıverdi, Edip Uğur, Nükhet Hotar, Haluk İpek, Recep Akdağ, İdris Naim Şahin, Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Burhan Kuzu, Nimet Baş, Necati Çetinkaya, Sadık Yakut, Vecdi Gönül, Nafiz Özak, Mehmet Ali Şahin, Ayhan Sefer Üstün, Cevdet Erdöl, Mustafa Ataş, Halide İncekara, Sait Açba, Ruhi Açıkgöz, Ali Rıza Alaboyun, Mevlüt Çavuşoğlu, Fahrettin Poyraz, Vahit Kiler, Bayram Özçelik, Ali Küçükaydın, Mehmet Daniş, Ünal Kaçır, Enver Yılmaz, Nevzat Pakdil, Hakkı Köylü, Muzaffer Baştopçu, Fehmi Kinay, Mehmet Katsal, Nusret Bayraktar, Şaban Dişli, Yılmaz Demir, Mustafa Demir, Ahmet Yeni, Afif Demirkan, Yahya Akman, Şükrü Ayala, Zeyit Aslan, Köksal Toptan, Ziyaettin Akbulut, Mehmet Sarı, Kerim Özkul, Harun Tüfekçi, Hasan Ali Çelik, Murat Yıldırım.

3 dönem kuralı nedir?

AKP tüzüğünün 132’nci maddesi 3 dönem kuralı getiriyor. Buna göre, AKP’den seçilen belediye başkanı, il başkanı ve milletvekilleri kesintisiz olarak 3 dönem görev yapabiliyor. 3 dönemi tamamlayanlar en az 1 dönem ara vermek zorunda. Parti genel başkanı ise 4 dönem görev yapabiliyor.