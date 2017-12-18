AKP, 2023 hedeflerine ne kadar yaklaştı? İşte rakamlar

CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, bütçe görüşmeleri sırasında AKP'nin 2011 yılında açıkladığı "2023'te 500 milyar dolar ihracat, kişi başına 25 bin dolar milli gelir" hedefini sordu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında AKP'nin 2023 hedeflerini hatırlatarak "Son birkaç yıldır hiç bahsedilmiyor. Ne oldu bu hedefler. Bugün kişi başı milli gelirde 10 bin dolarlardayız" diye konuştu.

12 yıllık hedefte nereden nereye gelindi?

TÜİK'in milli gelir hesaplama yöntemlerini değiştirmesine rağmen, 2006 yılı sonu itibariyle Türkiye'de kişi başına milli gelir 10 bin 883 dolarda kaldı. Hedefin açıklandığı 2011 yılında ise bu rakam 11 bin 205 dolar olarak açıklanmıştı. TÜİK verilerine göre, 2016 yılında kişi başına düşen milli gelir, 2011 yılında göre yaklaşık yüzde 3 oranında gerilemiş durumda.

İhracatta durum ne?

500 milyar dolarlık ihracat hedefinde de durum farklı değil. 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin açıklandığı 2011 yılında yıl sonu ihracat rakamı 134.907 milyar dolarken, 2017 Kasım ayı sonu itibariyle 142 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011'de çıklanan 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin gerçekleşmesi için, 12 yılın sonunda ihracat oranının yaklaşık yüzde 400 artması gerekirken, 6 yılın sonunda bu artış yüzde 10'un altında kaldı.