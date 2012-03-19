AKP 2014'te ne yapacak?

Mehmet Baransu

(Taraf, 19 Mart 2012)

Siyaset ısınmaya başladı. Tüm stratejiler, tüm planlar 2014 yılı hedef alınarak yapılıyor. Bugün sizlerle Ankara ve İstanbul’da, AK Parti’nin 2014 yılı yerel ve genel seçim stratejisiyle ilgili kulislerde konuşulan konuları paylaşacağım.

Bilindiği gibi AK Parti’nin tüzüğüne göre üç dönem milletvekili olanlar, dördüncü dönemde milletvekilliğine aday olamıyor.

Sabah’tan Yavuz Donat, geçen hafta kaleme aldığı köşe yazısında, dördüncü dönemle ilgili yeni bir stratejiden ‘Senaryo-2014’ten bahsetti. Donat’ın yazdığı “senaryo” şöyle: “Son günlerde Ankara’nın ‘derin kulislerinde’ şu formül konuşuluyor: Yeni Genel Başkan kim olacak?... Diyelim ki ‘üç dönemlik bir isim’ Tayyip Bey’in yerine geçti. Ama ‘seçime giremez ki...’ Öyleyse... Yeni başkan, ‘olağanüstü tüzük kongresi’ toplar... ‘dördüncü dönem yasağını’ kaldırır. Böylece ‘bir taşla üç kuş’ birden vurulur. Tayyip Bey ‘sözünü yememiş’ olur. Parti ‘kan kaybından’ kurtulur. Üç dönemlikler ‘sorunu’ da böylece hallolur.”

Donat’ın yazdıkları böyle. Ancak durum, özellikle AK Parti çevrelerinde konuşulanlar çok farklı.

AK Parti çevrelerine göre böyle bir formülün hayata geçmesi imkânsız. Nedeni ise “hiç konuşulmayan, üzerinde durulmayacak ve de gündeme getirilmeyen bir formülün” hayata geçirilmesinin imkânsızlığı.

“Ankara’nın derin kulislerinde” bu formülün konuşulmadığı, Donat’ın yazdıklarının doğru olmadığını söylemek istemiyorum. Birilerinin bu formülü konuştuğu, Donat’ın da buna köşesine taşıdığı belli.

Ancak, AK Parti çevrelerinde sıkça konuşulan ve üzerinde durulan formül şöyle:

Tüzük gereği üçüncü dönemin sonunda milletvekilli olamayacak isimlerle ilgili farklı tartışmalar yaşansa da özellikle bazı bakanlar için yeni bir formül üzerinde duruluyor. Donat, yazısında isim vermeden kısmen bu formülden bahsetti.

Bu formüle göre;

Bazı bakanlar, bakanlıktan istifa ettirilip, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday gösterilecekler. İstanbul için AK Parti çevrelerinde şu sıralar iki isim konuşuluyor. Mehmet Ali Şahin ya da Egemen Bağış’ın 2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için isimleri geçiyor. İzmir için düşünülen isim ise İzmir’den milletvekili seçilen ve seçimlerde partisine hiç de küçümsenmeyecek katkı sağlayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için konuşulan aday ise Ali Babacan. Babacan’nın yanı sıra başka bir isim de gündemde. Geçen seçimlerde MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mansur Yavaş’ın, 2014 yılında AK Parti’den aday gösterileceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmış.

Ankara, İzmir, İstanbul dışında AK Parti’nin Antalya başta olmak üzere bazı ilere de bakan çıkarması yapacağı, bir diğer dikkat çekilen konu.

Başbakan Tayyip Erdoğan sonrası (AK Parti kulislerine göre Erdoğan Köşk’e kesinlikle çıkacak) kimin genel başkan olacağıyla ilgili de tartışmalar bugünden başlamış durumda. Bu konuyla ilgili parti yönetiminde ve tabanında konuşulan iki isim var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Köşk’ten inip, yeni genel başkan olacağının yanı sıra Ahmet Davutoğlu ismi de şimdilerde konuşuluyor.

Genel başkanlıkla ilgili belirleyici unsur ise Erdoğan’ın yanı sıra Gül’ün tutumu olacak. Cumhurbaşkanı Gül’ün yeni bir yapılanmayla mı yola çıkacağı, yoksa eski partisine geri mi döneceği kararı bu süreçteki en belirleyici etkenlerden biri olacak. Eski partisine dönmesi durumunda ise parti yönetiminde büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Erdoğan’la sorun yaşayan bazı bürokratların, görevlerinin bitmesinin ardından Köşk’te çalışmaya başlamaları, bu ekibin 2014’te belirleyici rol üstleneceği de iddialar arasında.

2014 çalışmaları şimdiden başlamış gibi görünüyor. Özellikle iktidar çevresinde siyaset tekrar ısınmaya başlıyor.

Gelişmeleri ve yaşanacakları hep beraber izleyip, göreceğiz.