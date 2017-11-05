"AKP, 2002'deki seçim beyannamesine dönecek, yumuşak bir dil kurgulayacak"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “AKP’nin en büyük sınavı, en önemli dönüm noktası” dediği 2019’da yapılacak seçim için yol haritasını belirlemeye başladığı bildirildi. Yüzde 51 ve fazlası oy için AKP’nin 15 yılının masaya yatırılacağı ve partinin 2002’deki seçim beyannamesinin esas alınacağı kaydedildi.

ANKA’dan Besti Karalar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamenter sistemi değiştiren, başkanlık sisteme geçişi getiren düzenleme için yol haritasını belirliyor.

AKP kulislerinde, cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken Erdoğan’ın, 7 başlıkta “yol haritasını” belirlediği ifade ediliyor. Bu başlıklar ise şöyle belirtiliyor:

7 kriter

1. AKP’yi iktidara taşıyan, 2002’deki seçim beyannamesi esas alınacak.

2. AKP’nin 15 yılı eğrisiyle doğrusuyla masaya yatacak. Doğru yapılan politikalara devam edilecek, yanlış politikalardan vazgeçilecek.

3. Turgut Özal’ın “4 eğilim” politikası benimsenecek. Toplumu kucaklayan ve her kesime mesaj veren, “ideolojik, toplumsal, kültürel ve geleneklere göre” mesajlar verilecek.

"Kucaklayıcı, bütünleştiren” söylemler

4. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadeleye devam mesajı verilirken, örneklerle ve icraatlarla anlatılacak.

5. Türkiye’nin tarihine “Cumhuriyet ve Atatürk” söylemleri ile vurgu yapılacak.

6. Değişik partilerin tabanlarına, “kucaklayıcı, bütünleştiren” söylemler kullanılacak. Yumuşak bir dil kullanılacak.

7. AKP’de yaşanan, “değişim ve dönüşüm” politikası halka iyi anlatılacak.