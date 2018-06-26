AKP, 16 yılın sonunda Meclis'te muktedir değil; komisyonlarda oy pazarlığı dönemine giriliyor

24 Haziran seçimlerinde 295 milletvekili kazanan AKP, birinci parti olduğu parlamentoda çoğunluğu kaybetti. AKP’yi yeni dönemde diğer partilerle ittifak ve uzlaşma arayışı bekliyor. Buna göre, AKP, hem Meclis Genel Kurul’u hem de komisyon çalışmalarında istediği düzenlemeleri yapmak için işbirliği ve ortaklık yapma yoluna gidecek. Meclis aritmetiğinde sandalye sayısını etkileyecek başka bir unsur ise AKP listesinden Meclis’e giren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile CHP sıralarından giren 3 Saadet Partisi milletvekilinin durumu. Çatıdan ayrılıp partilerini bağımsız temsil etmek istemeleri durumunda AKP ve CHP’nin sandalye sayısında eksilme olacak. TBMM’ye komisyonlarda yalnızca grubu olan partiler temsil ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre çalışacak bir iç tüzük düzenlemesi yapılmadı. Bu nedenle yasama çalışmalarının nasıl yürütüleceği konusunda bir bilinmezlik ortada duruyor. Ancak, 24 Haziran seçimlerinde TBMM’ye giren AKP, CHP, MHP, HDP’nin yanı sıra İYİ Parti de grup kurma sayısını elde ettiği için komisyonlarda temsil imkânı kazandı. Buna göre, komisyondan geçirilmesi istenen bir düzenleme için AKP’nin MHP’nin dışında İYİ Parti‘nin de içinde bulunduğu partilerle ittifak kapısı aralanmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Yasama dönemi pek çok ilke imza atarak çalışmalara başlayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecek ve Cumhurbaşkanın göreve başladığı tarihten itibaren Anayasa değişikliklerin tümü hayata geçmiş olacak. Böylece cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi her ayağı ile uygulamaya konulacak.

27. yasama döneminde 600 milletvekili iş başı yapacak. Genel Kurul oylamalarında üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 rakamı aranacak. Genel Kurul’un toplanması için 201 milletvekilinin hazır olması gerekiyor. Genel Kurul’da karar yeter sayısı ise 151’den az olmayacak.