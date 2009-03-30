AKP 13 ili kaptırdı 1 ili kazandı

AKP’nin kaybettiği iller

İstanbul’da bu kez zorlandı

İpi AKP göğüsledi

Diyarbakır ve İzmir’i düşüremedi

Antalya’yı kaptırdı

Adana’da Aytaç Durak çelmesi

Ceketler beklenen oyu alamadı

Saadet’in tek il belediyesi olacak

Siirt bu kez ‘dur’ dedi



Trabzon artık AKP’nin

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde aldığı oy oranları, 2004 yılında yapılan yerel seçimler ve 2007 yılında yapılan genel seçimlerle kıyaslandığında AKP ilk kez kan kaybetti. AKP Türkiye genelinde 46 şehrin belediye başkanlığını kazanırken elindeki 13 ili diğer partilere kaptırdı.AKP Adana’yı MHP’ye, Şanlıurfa’yı Eşref Ahmet Fakıbaba’ya, Antalya’yı CHP’ye, Van’ı DTP’ye, Siirt’i DTP’ye, Sivas’ı BBP’ye, Osmaniye’yi MHP’ye, Giresun’u CHP’ye, Sinop’u CHP’ye, Karabük’ü MHP’ye, Isparta’yı MHP’ye, Yalova’yı DP’ye ve Zonguldak’ı CHP’ye kaptırdı. 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde AKP 58 ilin belediye başkanlığını kazanmıştı.AKP 29 Mart yerel seçimlerinde, İl Genel Meclisi sonuçlarına göre Türkiye genelinde yüzde 39.1 oranında oy aldı. 2004 yılı yerel seçimlerinde yüzde 42.18 oranında oy alan AKP, 2007 yılında yapılan ve partiyi ikinci kez tek başına iktidara taşıyan genel seçimlerde, yüzde 46.58 oranında oy almıştı.AKP için bu seçimlerin en önemli iki merkezi İstanbul ve Ankara’ydı. AKP bu iki şehri de elinde tutarken, geçen seçimden farklı olarak CHP ile kıran kırana bir yarış yaşadı. Ankara ve İstanbul’da yaşanan bilgisayar arızaları ve elektrik kesintileri nedeniyle CHP temsilcileri AKP’lileri seçim sonuçları üzerine şaibe yaratmakla suçladı. Gece boyunca çıkılan canlı yayınlarda iki taraf da birbirini eleştirerek “Biz öndeyiz” açıklaması yaptı.Nefes nefese geçen gecenin sonunda AKP, belediye başkanlığı bazında Ankara’da yüzde 38.47 oranında oy aldı. 2004 genel seçimlerinde AKP, Ankara’da yüzde 55.05 oranında oy almıştı.Gecenin sonunda İstanbul’da da ipi göğüsleyen AKP oldu. AKP İstanbul’da yüzde 44.29 oranında oy aldı. 2004 yerel seçimlerinde AKP İstanbul’da 45.32 oranında oy almıştı.Öte yandan Erdoğan’ın, seçimlerden hemen önce parti yetkililerine “düşürün” talimatı verdiği DTP’nin Diyarbakır ve CHP’nin İzmir kaleleri sahiplerinde kaldı. İzmir’de 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanlığında yüzde 32.56 oranında oy alan AKP, bu seçimde yüzde 32.41 oranında oy aldı. Diyarbakır’da ipi ezici çoğunlukla DTP göğüsledi. AKP, 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı bazında yüzde 35.29 oranında oy almıştı. Bu seçimdeyse AKP’nin oy oranı yüzde 31.57 seviyesinde kaldı.Antalya’da AKP açısından tam bir sürpriz yaşandı. Parti, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı oyları baz alındığında yüzde 34.40 oranında oy almıştı. Bu rakam bu yıl yüzde 35.06 seviyesinde kalırken CHP ciddi bir yükseliş yakaladı. CHP geçen yıl yüzde 26.10 olan oy oranını yüzde 40.72’ye çıkararak Antalya’yı kazandı. AKP Antalya’da 2002 genel seçimlerinde yüzde 30.93, 2007 genel seçimlerinde 34.02 oranında oy almıştı.Adana’da da taşlar yerinden oynadı. Bir önceki yerel seçimde AKP’den aday olan ve belediye başkanlığını kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, bu yıl AKP’den aday gösterilmedi. 2004 yerel seçimlerinde AKP’den aday olduğunda yüzde 39.75 oranında oy alan Durak, bu yıl MHP’den aday oldu ve yüzde 29.96 oranında oy alarak bu kenti MHP’ye kazandırdı. AKP Adana’da 2002 genel seçimlerinde yüzde 26.82, 2007 genel seçimlerinde 36.89 oranında oy aldı.AKP, Adana’daki sıkıntının bir benzerini Şanlıurfa’da yaşadı. 2004 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı bazında yüzde 60.99 oranında oy alarak AKP’den belediye başkanı olan Eşref Ahmet Fakıbaba, bu seçimde AKP’den aday gösterilmeyince seçime bağımsız girdi. Fakıbaba, aday adaylığı sürecinde kendisini istemedikleri ileri sürülen AKP’li 9 Şanlıurfa milletvekilinden 7’sinin, “Ceketimizi koysak Şanlıurfa’da yüzde 70 oy alır” sözü ile adaylığının engellendiği iddia etmişti. Ancak AKP’li vekillerin bu iddiası gerçeklerden uzak kaldı. Seçime bağımsız katılan Fakıbaba yüzde 44.03 oranında oy alarak yeniden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.AKP Şanlıurfa’da 2002 genel seçimlerinde yüzde 22.90, 2007 genel seçimlerinde yüzde 59.87 oranında oy almıştı. Fakıbaba kazandığının anlaşılmasından sonra Saadet Partisi saflarına katılacağını açıkladı.3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından 9 Şubat 2009’de yeniden sandığa giderek Erdoğan’ın Meclis’e girmesine yardımcı olan Siirtliler, bu seçimde AKP’den desteklerini çekti. 2004 yılında Siirt’te yüzde 53.53 oranında oy alan AKP, bu seçimde yüzde 45.77 oranında oy alarak başkanlığı DTP’ye kaptırdı.Bu arada AKP, bu seçimde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP’nin elinden almayı başardı. Belediye başkanlığı bazında 2004 yılında Trabzon’da yüzde 35.48 oranında oy alan AKP, bu seçimde yüzde 47.79 oranında oy aldı. AKP’nin en yakın takipçisi yüzde 40.96 oranında oy alan CHP oldu.