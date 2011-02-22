AKP 12 Haziran için teklifini sundu



AKP'de hedef yüzde 50

CHP 'ıslık' çaldıracak



MHP "Ses ver" diyecek



BDP'nin hedefi 30 milletvekili

Seçim kararının alınmasına az bir zaman kala partilerde saha çalışmasına ağırlık vermeye başladı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MHP geçen hafta Meclis'te son grup toplantısını gerçekleştirirken, AKP, CHP ve BDP'nin de gelecek hafta son grup toplantılarından sonra tamamıyla illerde seçim propagandasına ağırlık vermesi bekleniyor. İşte partilerin seçim hedefleri ve öncelikleri:2002 ve 2007 genel seçimlerinde büyük oy oranları ile tek başına iktidara gelen AKP'de hedef, yüzde 47'nin üzerine çıkarak yüzde 50 oy oranını yakalamak. AKP seçimlerde önceliği muhalefetin elinde olan kıyı şeridine ve BDP'nin etkin olduğu doğu-güneydoğu bölgelerine verecek. Bu çerçevede Antalya, Mersin, Muğla, Aydın ve İzmir'de yoğun çalışmalar yapılacak. Seçim öncesinde 81 ilin tamamına gitmeyi planlayan Başbakan Tayyip Erdoğan, meydanlarda sekiz yılda ortaya koyduğu yatırımları anlatacak, seçmenlerden 2023 vizyonunu için oy isteyecek. AKP Genel Başkanı olarak seçimlere son kez gireceğini açıklayan Eroğan BDP'nin etkin olduğu şehirlerde demokratik açılımın kazanımlarını sıralayacak, kıyı şeridinde ise yaşam tarzlarına saygılı olduğunu vurgulayacak.CHP, seçim kampanyası boyunca ıslık çaldıracak! Seçim sloganı ve şarkısı olarak "Bir ıslık da sen çal" belirlendi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt gezilerinde şarkı çalınmaya başlandı. Hafta sonunu Van'da geçiren Kılıçdaroğlu, hafta sonunda da Van'daydı. CHP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine etnik ve dini siyasetin dışında, sosyal demokrasi unsurlarını barındıran "3. Yol" seçeneğini sundu. CHP'liler, başta "Aile Sigortası" olmak üzere kadınlara, gençlere, esnafa, köylüye, işçiye, emeklilere yönelik projeleri anlatacaklar.MHP ise "Ses ver!" sloganıyla yürüteceği seçim çalışmalarında özellikle kalabalık nüfusa sahip büyükşehirlere ağırlık verecek. Bu amaçla gençler yanında çok sayıda kadın adaya listelerde yer verilecek. Engelli adayların da yer bulacağı listelerde, İstanbul gibi kentli nüfusun sıcak bakacağı çok sayıda ismin yer alacağı ifade edildi.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine de ayrı bir önem veren MHP,Diyarbakırve Şanlıurfa gibi illerden en az 2'şer milletvekili hedefliyor. Bu amaçla bölgede etkin nüfusa sahip adaylarla görüşmeler sürüyor. MHP, işçiye, memura, emekliye zam, her aileden bir kişiye devlette iş, herkese sınırlama olmadan sağlık sigortası ve "Hilal Kart" kapsamında daha fazla sosyal yardım vaat ediyor. Meydanlarda bu ekonomik vaatler anlatılacak.2007'deki gibi yine 'bağımsız aday' formülünü uygulayacak olan BDP, 12 Haziran'da 30 milletvekili hedefliyor. İstanbul'daki milletvekili sayısını artırmayı hedefleyen BDP, İzmir,Adanave Mersin'den de en az birer milletvekili çıkartmayı planlıyor. BDP, tüm sol seçmene hitap eden bir propaganda yürütecek. Bazı bölgelerde ise "gizli ittifak" gündeme gelebilecek.