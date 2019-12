'AKP 10 belediye kaybedecek'

A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, 10 AKP'li belediyenin muhalefet partilerine geçeceğini söyledi.Gür, Konda ve A&G anketleri arasındaki 8 puanlık farkla ilgili olarak, “Tarhan Bey kazanırsa ustam için sevineceğim” dedi.





A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür ve Vatan gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, CNNTürk'te Ayşenur Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Medya Mahallesi'ne konuk oldu, seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mehmet Tezkan: 2004 seçimlerinin atmosferi farklıydı. Ortada parti kalmamıştı, insanlarda CHP ve AKP'nin Meclis'i paylaşacağına, AKP'nin kazanacağına yönelik bir algı vardı. Bu nedenle insanlar sandığa gitmeyi pek önemsemedi. Bu seçim ise farklı. En ilginç nokta seçmen sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz hala, hiçbir şey bilmiyoruz. Büyük bir artış olduğu söyleniyor ama nedenine ilişkin bilgimiz yok. Herkes sandığa giderse seçim akşamı öğreneceğiz.



Adil Gür: 2004 seçimlerinde İstanbul'da her 100 seçmenden 32'si sandığa gitmedi. Katılım yüzde 68 civarındaydı. Bu seçimde ilk kez katılımın yüzde 75-80 düzeyine ulaşacağını düşünüyorum. Yüksek olursa seçimden ilginç sonuçlar çıkabilir. Çünkü dünyanın her yerinde yüksek katılımlı seçimler ilginç sonuçlara gebedir. Düşük katılım halkın büyük bir değişim istemediği anlamına gelir.



Kimlik no zorunluluğu AKP’nin aleyhine



Adil Gür: Sorun tam olarak çözülemedi, nüfus cüzdanında kimlik no zorunluluğu olmasa da buna ilişkin bir belge isteniyor. Bu kuralın katı bir biçimde uygulanması halinde uygulamanın AKP aleyhine işleyeceğini düşünüyorum. Çünkü resmi kurumlarla işi olmayan ağırlıklı olarak AKP seçmeni. Seçmeni sandığa götüren başarılı olacak.



Anketler arasındaki fark



Adil Gür: Konda ve A&G anketleri arasında 8 puanlık bir fark görünüyor. Tarhan Bey benim ustam, 17 yıl birlikte çalıştık. Bana araştırma kültürünü, araştırma ahlakını öğreten kişi. Bu nedenle yarışın kazananı kim olursa olsun bu işin kazananı ya da mağlubunun olmadığını düşünüyorum. Tarhan Bey kazanırsa ustam için sevineceğim, ben kazanırsam kendisi iyi bir öğrenci yetiştirdiği için sevinecek. Zannediyorum ki kimse bu anketler arasındaki farkta bir kasıt, bir manipülasyon aramıyor. Fark anketörden kaynaklanabilir, örneklemden kaynaklanabilir. Bir araştırma şirketinin yaptığı şey, sahada toplanan doğru verileri işlemekten öte değil. Her şey anketörlere bağlı, anketörleri kontrol edebildiğimiz ölçüde başarılı oluyoruz. Tarhan Bey'in de bu konuda çok titiz ve dikkatli olduğunu biliyorum.



'CHP yüzde 22 ile çıkarsa parti karışır'



Mehmet Tezkan: Çıkan sonuç iki farklı Türkiye anlamına gelir. AKP'nin yüzde 40 alması bittiği anlamına gelmez. Ama bu sonuç AKP'nin kendini sorgulamasına neden olabilir ama siyasette bir sarsıntı yaratmaz. Adil Bey'in sonucu doğru çıkarsa CHP müthiş rahatlayacaktır, politikaları konusunda netleşecektir. 2007'de başka faktörler de devreye girdi; ekonomide sıkıntı yoktu, 27 Nisan muhtırası vardı, o dönem artık bitti. Başbakan da çok değişti, 2007 öncesinin Başbakan'ı değil bugün. 'Ben ne dersem o olacak' anlayışında. Buna rağmen yüzde 47'i görürse, Türkiye tek adam rejimine doğru kayar, Rusya'daki Putin rejimi gibi oluruz. Bir sonraki aşama, muhalefete yönelik tepkisinin dozunu artırması şeklinde gelişir. Muhalefet kalmaz, Başbakan'a tabii olmayan işadamı, medya kalmaz. CHP yüzde 22 gibi bir sonuçla çıkarsa bu seçimden parti karışır, çünkü CHP'nin geriye gittiği anlamına gelir.



‘AKP en az 10 belediyeyi kaybedecek’



Adil Gür: İstanbul'da Kadir Topbaş kazanacak gibi görünüyor. Bu sonuç CHP’nin İstanbul'da oy alamamasından ziyade kentin muhafazakâr kimliğinden kaynaklanıyor. Ankara'da daha kritik bir yarış var, Melih Gökçek az bir farkla önde. Son zamanlarda MHP adayının ciddi bir deparı var. Ben bir hafta içerisinde bu farkın kapanma ihtimalinden daha çok seçmen iradesinin Gökçek'le yarışacak aday etrafında birleşecek olma ihtimalinin etkisiyle seçimin sürprizi Ankara olabilir diye düşünüyorum. İzmir'de ise bir yarış yok. Başbakan'ın istediği kalelerin düşmesi mümkün değil, Diyarbakır, Eskişehir gibi. Aday belirleme döneminde Sayın Başbakan özellikle milletvekilleri tarafından yanıltılmış, yanlış aday çıkarılmıştır. AKP bu şehirlerde oylarını 1-2 puan artırsa dahi ben en az 10 AKP'li belediyenin muhalefet partilerine geçeceğini düşünüyorum.



Mehmet Tezkan: Başbakan bu yarışa çok iddialı çıktı, belediyecilik bizim işimiz dedi. Bir iddia ortaya koyup, üstüne 56 belediyeden 10'unun verirseniz halk 'Siz bu işi bilmiyorsunuz' demiş olacak.



'Milli maçta zafer AKP’ye yarar’



Yarın akşam yasaklar başlıyor. Türkiye sadece milli maça odaklanacak. Milli Takım İspanya'dan zaferle dönerse bizim duygusallığımızın etkisiyle insanların geleceğe dair düşüncelerinde birkaç gün süreli bir iyimserlik, umut olacak. Bu durum da AKP oylarına olumlu yansır.