Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, AKP ve MHP arasında yapılan ittifakı yazdı. Yerel seçimlerde ittifakın olmayacağını cumhurbaşkanı seçimlerinde ise MHP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini söyleyen Tezkan, ittifakın genel seçimlerde yapılacağını yazdı. MHP'nin ittifaka BBP'nin katılmasını istemediğini söyleyen Tezkan, AKP'nin ise şimdilik BBP'ye 'hayır' demediğini kaydetti. Tezkan, kulislere sızan bilgilere göre; Bahçeli'nin ittifakın adının ‘ay yıldız ittifakı’ olmasını istediğini yazıp " AKP-MHP ittifakına oy vermeyenler ay/ yıldıza mı karşı çıkmış olacak?" diye sordu.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet'te "Vicdanlara sığmadı" başlığıyla yayımlanan (19.02.2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İki partinin genel başkanları dün bir araya geldi.. Komisyonda şekillendirilen modeli gözden geçirdiler..

Aslında nasıl olacağı üç aşağı beş yukarı belli..

- Yerel seçimde ittifak olmayacak..

- Cumhurbaşkanı seçimindeki ittifak MHP aday çıkarmayarak gerçekleşecek.. MHP yönetimi tabanını Erdoğan’a yönlendirecek..

- İttifak milletvekili seçiminde olacak..

***

Sorun var mı?

Var; MHP sadece AKP’yle ittifak yapmak istiyor.. BBP’nin katılmasını istemiyor.. AKP ise BBP’nin ittifaka katılma talebine şimdilik ‘hayır’ demiyor.. MHP, ‘oylar nasıl olsa ittifaka gidiyor’ düşüncesiyle BBP’ye kayma olmasından endişe ediyor.. Bu yüzden üçlü ittifaka soğuk..

***

Bu ittifak yapacak partileri ilgilendiriyor.. Ama bir mesele var ki hepimizi ilgilendiriyor..

İttifakın adı!.

Kulislere sızan bilgilere göre; Bahçeli adının‘ay yıldız ittifakı’ olmasını istemiş.. Eğer bu isim kabul görürse..

Bir: Ay/ yıldız iki veya üç partinin tekeline girmez mi?

İki: AKP-MHP ittifakına oy vermeyenler ay/ yıldıza mı karşı çıkmış olacak?

Üç: Bu isim yeni bir kutuplaşmanı kapısını açmaz mı?"