Aköz: Emine Erdoğan dünya tatlısı bir kadınmış!

Başbakan Erdoğan ve AKP hükümetini destekleyen yazılarıyla tanınan Sabah gazetesi yazarı Emre Aköz, ilk kez tanıştığı Erdoğan'ın eşi Emine hanımın da 'dünya tatlısı bir kadın' olduğunu yazdı.

Aköz, Sabah gazetesinde bugün yayımlanan yazısında, 8 Kasım'da, Erdoğan çiftinin de katıldığı, AKP Milletvekili Nursuna Memecan'ın evindeki yemeği anlattı. Yemeğe ilişkin basında 'aptalca' laflar edildiğini ileri süren Aköz, 20'ye yakın davetlinin katıldığı gecede gündelik siyasetten söz edilmediğini, ortada adı belirlenmiş bir konunun da bulunmadığını söyledi.

Bazen ertesi günkü F.Bahçe-G.Saray maçından, bazen de yemeklerin lezzetinden bahsedildiğini yazan Aköz, toplantının, siyasetten konuşulacak tarzda bir yemek olmadığını ifade etti.

Batı'da bu tür toplantıların olağan olduğunu dile getiren Aköz, bu tip toplantıların amacını şöyle açıkladı: "İnsanların rahat bir ortamda, yüz yüze gelerek, birbirlerini az buçuk tanımalarını sağlamaktır.

Mesela ben, Başbakan Erdoğan ile daha önce sadece bir kere yüz yüze gelmiştim. Bir ödül töreniydi. Karşılıklı birer cümle söyledik. El sıkıştık. Bitti.

Emine Erdoğan'ı ise hiç tanımıyordum. (Dünya tatlısı bir kadınmış! Hakikaten şaşırdım.)

Birkaç yıl önce bizde yazmasına rağmen Adana milletvekili ve akademisyen Ömer Çelik ile de tanışmamıştım.

Ayrıca medyadan tanıdığım Sabancı Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu ve eşi Nuran Hanım, THY eski Başkanı Cem Kozlu ve Ali Koç'un eşi Nevhabar Hanım ile de ilk kez bir araya geldim."



Koru niye davetli değildi



Aköz, Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru'nun, Başbakan Erdoğan'la yaşadığı polemik nedeniyle yemeğe davet edilmediği yönündeki iddiaları da yalanladı. Yemeğe 28 Ekim günü davet

edildiklerini belirten Aköz, "Bu da davetli listesinin yuvarlak hesap 15 gün önce kesinleştiğini gösterir. Ortada henüz " sev ya da terk et " ve " pompalı " tartışmaları yok. Ayrıca Obama da Başkan seçilmemiş durumda. Dolayısıyla Fehmi Koru'nun, " Obama gibiydi, Bush'a benzedi " demesi de mümkün değil.

Koru'nun orada olmamasının ardında çok basit bir gerçek var: Farklı bir toplantı için, farklı bir grup oluşturmuş ev sahipleri" diye yazdı.