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Akondroplazili bireyler seslerinin duyulmasını istiyor: Cüce değil kısa boylu

18 Mart 2021 08:58

Halk arasında cücelik olarak olarak bilinen akondroplazi, 2019’dan bu yana engelli sınıfında yer alıyor. Kağıt üzerinde en az yüzde 40 engelli sayılması gereken akondroplazililer gerçek hayatta bu kanunun uygulanmadığını dile getiriyor.

Reflekt isimli YouTube kanalında yayınlanan ‘Kısalara Yer Yok’ isimli belgeselde konuşan TikTok fenomeni ve tiyatro oyuncusu Melike Arslan, "Yüzde 40 engelli raporu verilecek dendi ama yasa nerde bilmiyoruz" sözleriyle yasaların uygulanmadığını belirtti.

Akondroplazililerin ülkemizdekinin aksine Avrupa’da pek çok hak ve imkana sahip olduğunu belirten tiyatro oyuncusu Fatih Cömert ise, gerekli raporu alamadıkları için şirketlerin engelli kadrolarından faydalanamadıklarını söyledi.

“Cüce değil kısa boylu”

Kendilerine 'cüce' değil 'kısa boylu' denmesi gerektiğini söyleyen akondroplazili bireyler bu konuda herkesin hassas davranması gerektiğini vurguluyor.

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