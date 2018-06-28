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Yaşam

AKOM'dan 5 ilçeye kuvvetli yağış uyarısı

Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi

28 Haziran 2018 18:18

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerine kuvvetli  gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yapılan açıklamada, "İstanbul, Marmara denizi üzerinden gelen yeni sağanak yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik tahminlere göre  bir saat içerisinde Güney bölgelerinden başlayacak olan yağış,   Kartal, Maltepe, Kadıköy, Fatih, Beşiktaş ilçelerinde etkili olacak. Saat 21.00'a kadar aralıklarla  kuvvetli  gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor" denildi.

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