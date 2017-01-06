T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AKOM WhatsApp ihbar hattı kuruldu

Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak

06 Ocak 2017 01:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatlarda da bulunabilecekler. Kış koşulları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarının dışında olan olumsuzluklar ile ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarının kriz merkezlerine iletilerek çözüm üretilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. WhatsApp ihbar hattı kış koşulları bittikten sonra Beyaz Masa ekipleri tarafından 7 gün 24 saat takip edilerek İstanbul halkına hizmet verecek.

ETİKETLER

akomwhatsappkışihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24