AKOM WhatsApp ihbar hattı kuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatlarda da bulunabilecekler. Kış koşulları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecekler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarının dışında olan olumsuzluklar ile ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarının kriz merkezlerine iletilerek çözüm üretilecek. Vatandaşların WhatsApp ihbar hattı üzerinden fotoğraf veya konum göndermeleri ekiplerin olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmesini sağlayacak. WhatsApp ihbar hattı kış koşulları bittikten sonra Beyaz Masa ekipleri tarafından 7 gün 24 saat takip edilerek İstanbul halkına hizmet verecek.