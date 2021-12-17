AKOM İstanbulluları uyardı: Kar geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinde itibaren İstanbul genelinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı tahmini paylaşıldı.

Buna göre; pazartesi günü etkisini yitirecek olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olup çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağışı olacak.

AKOM’dan yapılan açıklama şöyle:

"Yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir”

“Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren bölgemiz üzerinde etkisini artırması, pazar gününe kadar şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca pazar ve pazartesi günleri mola vermesi beklenen yağışların, salı sabah erken saatlerden itibaren tekrar etkili olacağı, çarşamba akşam saatlerine kadar il genelinde aralıklı kar yağısı geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Soğuk hava, muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması önemlidir”