AKOM, İstanbul için kar alarmı verdi

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a ilişkin uyarıları üzerine karla mücadele çalışmaları için alarm durumuna geçti.



AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a ilişkin uyarıları üzerine AKOM karla mücadele çalışmaları için alarm durumuna geçti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele ekipleri olumsuzluklara karşı 1.028 araç, iş makinesi ve 4 bin 815 personel ile ana arterlerde görev başında olacak. Bu gece yarısından itibaren başlatılacak kış şartlarıyla mücadele çalışmaları olumsuz hava koşulları İstanbul'u terk edinceye kadar sürecek."