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AKOM, İstanbul için kar alarmı verdi

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) karla mücadele için alarm durumuna geçti

09 Şubat 2015 20:38

AKOM, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a ilişkin uyarıları üzerine karla mücadele çalışmaları için alarm durumuna geçti.

AKOM'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a ilişkin uyarıları üzerine AKOM karla mücadele çalışmaları için alarm durumuna geçti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kış şartlarıyla mücadele ekipleri olumsuzluklara karşı 1.028 araç, iş makinesi ve 4 bin 815 personel ile ana arterlerde görev başında olacak. Bu gece yarısından itibaren başlatılacak kış şartlarıyla mücadele çalışmaları olumsuz hava koşulları İstanbul'u terk edinceye kadar sürecek." 

 

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