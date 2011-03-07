AKOM alarma geçti, İstanbul 9 bölgeye bölündü

T24 - İstanbul'da hava sıcaklıklarında 8-10 derecelik ani düşüşle birlikte yağışların karla karışık yağmura, Pazartesi sabahından itibarense kara dönüşmesi ve Perşembe gününe kadar da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. AKOM ise beklenen kar yağışıyla alarma geçti ve İstanbul’u 9 bölgeye ayırarak aldığı önlemleri yazılı bir açıklamayla duyurdu.





Pazartesi günü rüzgârın hızını artırarak fırtına ve tam fırtına seviyelerine (saatte 80- 100 km. hızla) ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın kar yağışını tipiye çevirmesi ve görüş mesafesini düşürerek trafikte aksamalara neden olabilir.

Pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının önemli ölçüde düşmesi nedeniyle öncelikle viyadükler, köprüler de don olayı bekleniyor. Sürücülerin hızlarını hava şarlarına göre ayarlamaları, köprüyol ve köprülerde daha da düşürmeleri can ve mal emniyeti bakımından büyük önem taşıyor.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşların sobalarını söndürerek yatmaları, baca bağlantılarını kontrol etmeleri gerekiyor.



AKOM alarma geçiyor

772 araç ve iş makinesi, 3 bin 343 personel ile kötü hava koşullarıyla mücadele edilecek. 154 bin 82 ton tuz, 1.800 ton solüsyon hazır bekletiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AKOM alınan Meteorolojik bililer doğrultusunda alarma geçerek ekiplerini önemli noktalarda konuşlandırdı.

Olumsuz hava koşullarıyla mücadele hazırlıkları çerçevesinde 43 adeti 1'inci öncelikli olmak üzere 255 güzergâhta toplam 2 bin 833 km uzunluğundaki yol ağı ve meydanlardaki çalışma programı uygulanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü depolarında 154 bin 82 ton tuz mevcut. İlçe Belediyelerine ihtiyaçları durumunda tuz takviyesi yapılacak. 82 ayrı noktada 1.800 ton solüsyon depolandı. İhtiyaç halinde Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tesislerinde üretim yapılacak.

Her bölgenin öncelikli güzergâhları belirlendi, istasyonlar oluşturuldu yağış öncesi ve yağış anında ana arterler, katılım noktaları, kavşaklar ve E-5'e müdahale edilecek.

Ana arterlerin dışında, meydanlar, üst ve alt geçitler, vapur iskeleleri, Otobüs durakları, Hastane giriş çıkışları, Üniversite ve Okulların giriş çıkışları için de karla mücadele ekipleri kar yağışıyla birlikte çalışmalara başlayacak.



İstanbul 9 bölgeye ayrıldı

1. BÖLGE: Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Eyüp,Fatih,Güngören,Zeytinburnu

2. BÖLGE: Avcılar, Bakırköy, Bahçelievler, K.Çekmece, B.Çekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt

3. BÖLGE: Beşiktaş, Beyoğlu, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer,

4. BÖLGE: Gaziosmanpaşa, Arnavut köy, Sultangazi, Çatalca,Eyüp

5. BÖLGE: Çatalca, Silivri, B.Çekmece

6. BÖLGE: Kadıköy, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir

7. BÖLGE: Sancaktepe, Adalar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla

8. BÖLGE: Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe

9. BÖLGE: Şile, Çekmeköy

Hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte 772 araç ve iş makinesi, 3 bin 343 personel ile kötü hava koşullarıyla mücadele edilecek.

İstanbulluların sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, son model karla mücadele araçları ve erken uyarı sistemleri kullanacak. Araçların, belirlenen güzergâhlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek.

Sokakta yaşayan vatandaşlar için toplama merkezleri hazırlandı. Vatandaşlar zabıta, polis, ambülânslar ile toplanarak bakımları yapılacak, spor salonlarında veya otellerde misafir edilecekler. Ekipler 255 müdahale güzergâhında yapılacak çalışmalarda buzlanma ilk olarak 3 saat önceden tespit edilecek ekipler bilgilendirilecek. İlk bilgilendirmeden sonra son 45 dakika da ise ekipler sevk ve idare edilecek. Zaman kaybı ve gereksiz malzeme kullanımı önlenecek. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, meydanlar ve yaya geçitlerinde görev alacak. İETT metrobüs yolunda karla mücadeleme çalışmaları yapacak. Kritik kavşaklarda 21 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek. Hastaneler, Üniversiteler, duraklar ve alt- üst geçitler için özel kar kürüme ekipleri oluşturuldu.