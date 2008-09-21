AKM'ye büyük restorasyon

Yıkılıp yıkılmayacağı tartışmaları, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Yasa Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasıyla sona erdi. Böylece AKM yıkılmayacak, yenilenecek.



Zaman Gazetesi'nin haberine göre AKM'deki sanat kurumları binanın yenilenmesi için başka yerlere taşındı. AKM konusunda hararetli tartışmalar sona erdi; fakat hâlâ bazı platformlarda binanın durumuyla ilgili diyaloglar yaşanıyor. Soru işaretleri bütünüyle ortadan kalkmış değil. Proje ne zaman başlayacak, 2010'a yetişecek mi, hangi değişiklikler olacak ve ne kadara mal olacak? Kamuoyunun merak ettiği bu soruları 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Uygulamalar Direktörü Korhan Gümüş'e yönelttik.



Gümüş'ün verdiği bilgiye göre, AKM'nin yenileme projesi henüz geliştirilme aşamasında ve mühendislik sistemleri üzerine şu anda farklı ekipler çalışıyor. Korhan Gümüş, endişelerin aksine 2010'da binanın çoktan tamamlanmış ve çok iyi programlarla açılmış olacağını söylüyor. Gümüş, AKM'nin yenilenmesi için öngörülen bütçenin 30-40 milyon YTL civarında olduğunu belirtiyor; fakat uygulama projesi nihayetlenmeden kesin bir şey söylemenin de imkansız olduğunu sözlerine ekliyor. Yenileme çalışmaları kapsamında AKM'de bütün elektronik sistemler, yangın, iklimlendirme, ses ve aydınlatma sistemlerin bütünüyle değişiyor. Mühendislik projeleri binayı aynı zamanda çevre dostu bir bina haline getirecek. Enerji tasarrufu sağlayan, enerjiyi akıllı kullanan, atık suyunu geri kazanan, yağmur suyunu bazı ihtiyaçlarda kullanılmak üzere depolayan yenilikçi bir proje tasarlanıyor. Korhan Gümüş, yapının bu açıdan da dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu söylüyor ve bir şeyin altını çiziyor: "Bu projede dünyanın en iyi uzmanları çalışıyor."



Yapılacak işin basit bir onarım, boya badana işi olmadığını, bir kültür yapısını güncelleme meselesi olduğunu ifade eden Gümüş, nelerin değişeceğine tamamen kendilerinin oluşturduğu ve içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin de bulunduğu çalışma kurulunun karar verdiğini belirtiyor. İhtiyaçlarla mimari programın bu kurul tarafından ilişkilendirildiğini anlatan Gümüş, "Kurulda bir taraftan resmi temsilciler var, diğer tarafta mimari hizmetler, mühendislik tasarımları gibi sivil ve özel kuruluşlar, kişiler tarafından yerine getirilen müelliflik işleri var. Biz de bu süreci kolaylaştırıyoruz, kararlar öyle oluşuyor. Bunların hepsi, her aşamada kamuoyuna sergiler ve basın toplantıları ile tanıtılacak. Şimdilik atölye çalışmaları ile proje yürüyor." dedi.



AKM, geçtiğimiz haziran ayında boşaltılmış ve binada hizmet veren sanat kurumları Üsküdar'da bulunan tarihî Tekel deposuna taşınmıştı.