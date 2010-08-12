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AKMERKEZ'DE YIKIMA BAŞLANDI  İSTANBUL (A.A)

12 Ağustos 2010 00:04

-AKMERKEZ'DE YIKIMA BAŞLANDI  İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Beşiktaş'ta bulunan Akmerkez Alışveriş Merkezindeki ruhsata aykırı ilavelerin yıkımına başlandığı bildirildi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Tedbir Müdürlüğünün ekip ve ekipman yönünden destek sağladığı yıkım çalışmaları kapsamında, projesine aykırı olarak yapılan ve dükkan olarak kullanılan geniş alandaki bölmeler ile ilave olarak yapılan eklentinin yıkımının gerçekleştirileceği belirtildi.  Yıkım çalışmasının 13 Ağustos Cuma gününe kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. 

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