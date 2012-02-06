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Yaşam

Akmerkez'de dayak!

Manken Aysu Baceoğlu, Akmerkez'de kendisine "Çirkin, varoş kadın" diyen iki kadınla kavga etti.

06 Şubat 2012 02:00



 T24- Manken Aysu Baceoğlu, Akmerkez'de iki kadınla kavga etti. Baceoğlu, kendisine "Çirkin, varoş kadın" dedikleri için hesap sorduğu kadınlardan dayak yediğini öne sürdü.




Hürriyet'teki habere göre, Aysu Baceoğlu, önceki gün Akmerkez'de iki kadınla kavga etti. Alışveriş merkezine akşam saatlerinde gelen Baceoğlu, kendisine sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği 35-40 yaşlarındaki iki kadınla tartıştı. Yaşanan kavgada sol tarafı tamamen moraran ve boynundaki iki beni kopan ünlü manken, Florence Nightingale Hastanesi'nden darp raporu aldı.


Etiler Karakolu'na giderek şikayetçi olan Baceoğlu, olayı şöyle anlattı: "Kendime tişört almak için alışveriş merkezine gitmiştim. Ulus kapısından girdim, yürüyen merdivenlerden yukarı çıkarken aşağıya inmekte olan iki kadın 'Çirkin, varoş kadın' şeklinde sözlü tacizde bulundu. Yanlarında da 7-8 yaşlarında çocukları vardı. Kendilerine doğru dönüp 'Bana mı söylediniz?' diye sorduğumda ise 'Ortaya söyledik, niye üstüne alınıyorsun?' dediler.


Arkamı dönüp yoluma devam ettim ama aynı sözleri tekrar söylediler. Ben de aşağı inip neden böyle bir davranış içerisinde olduklarını sordum. Bunları söylemeye kalmadan, ikisi de bana saldırdı. Vurmanın etkisiyle sol tarafıma doğru düştüm. Beyin travması geçirebilirdim. Bir tanesinin çantasından bir şey çıkarmaya çalıştığını gördüm. O esnada güvenlik görevlisi geldi ve bizi ayırdı. Şikayetçi olmama rağmen her ikisi de hiçbir şey olmamış gibi taksiye binip gittiler."

Psikolojim bozuldu


Aysu Baceoğlu, yaşadığı olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi: "Benim gibi birçok ünlü, sözlü tacize maruz kalıyor. Tamam, beğenmeyebilirler ama kimse kimseye hakaret edemez. O kavgadan beri şoktayım. Psikolojim bozuldu. Ben tek başıma bir yerde yürüyemeyecek miyim? Bundan sonra dışarıya tek başıma çıkmayacağım."

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