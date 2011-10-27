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Politika

AKM'deki Cumhuriyet töreni iptal ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 23:21

-AKM'deki Cumhuriyet töreni iptal ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Van depremi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) tören alanında düzenlenen resm-i geçidin iptal edilmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Özel, bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde bir araya gelerek bir süre görüştü. Görüşmede, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir ve TBMM'de gerçekleştirilen törenlerin yapılması, AKM tören alanında yapılması öngörülen geçit töreninin, Van'daki deprem nedeniyle bu yıla mahsus olmak üzere iptal edilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, daha öncede deprem nedeniyle Çankaya Köşkü'nde verilecek resepsiyonu iptal etmişti.

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