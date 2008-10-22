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Politika

Akman’ın serveti ne kadar?

Deniz Feneri Derneği yolsuzluğunu soruşturan Cumhuriyet Savcısı, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın mal varlığını sordu.

22 Ekim 2008 03:00

Feneri Derneği yolsuzluğuyla ilgili soruşturmanın Türkiye ayağını yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, TBMM’ye gönderdiği yazıyla, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın geriye dönük 3 yıllık mal varlığını sordu.

Deniz Feneri e.V davasının Türkiye ayağını soruşturan Ankara Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkaslan, TBMM’ye bir yazı yazarak RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın geriye dönük 3 yıllık mal varlığı bildirimlerini istedi. Deniz Feneri Derneği yolsuzluğuyla ilgili soruşturmanın Türkiye ayağını yürüten Türkarslan Zahid Akman’ın mal varlığını incelemeye aldı. Akman’ın mal varlığında iddialara konu dönemde artış olup olmadığına dair bilgi ve belge arayan Türkarslan, TBMM Başkanlığı’na başvurarak, Akman’ın RTÜK Başkanı olarak üç yıldır TBMM Başkanlığı’na yaptığı ve yasa gereği gizli tutulan mal bildirimlerini istedi.

Eşgüdümlü yürütebiliriz

RTÜK Yasasının 10. Maddesine göre Akman, her yıl Meclis Başkanlığı’na mal varlığı ile ilgili bildirimde bulunmak zorunda. 2002 yılında yeniden düzenlenen bu maddede "Üst Kurul üyeleri, her yıl TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunurlar" hükmü yer alıyor. Türkaslan, daha önce Adalet Bakanlığı’na yazı göndererek, Almanya’daki Deniz Feneri e.V. davası kararını ve dosyasını istemişti. Savcı, Almanya’ya gönderilen bu yazıda Zahid Akman ve Zekeriya Karaman gibi isimler hakkında Alman makamlarınca yürütülen yeni bir soruşturma olup olmadığını sordu. Türkaslan, bu kişiler hakkında yeni bir soruşturma varsa bu konuda da ilgili belge ve bilgilerin gönderilmesini istedi.

Adını Alman hakim vermişti

Frankfurt Savcılığı Sözcüsü Başsavcı Doris Möller-Scheu daha önce bu konuda soru yönelten Hürriyet muhabirine, Akman hakkında Offenbach ve Frankfurt Konut İnşaat Kooperatifi’ne ilişkin ortaya atılan iddialara ilişkin soruşturmanın Mali Suçlar Bölümü’nde sürdüğünü belirtmişti. Deniz Feneri e.V. davasında kararı açıklayan Alman hákim Jochen Müller, mahkûmiyet kararını açıkladığı duruşmada, "Asıl sorumlular Türkiye’de" derken, Zahid Akman’ın da adını vermişti. Ayrıca bu davanın soruşturması nedeniyle Akman’ın Almanya’daki evinin arandığı da ortaya çıkmıştı.


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