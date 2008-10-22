Akman'ın mal varlığı savcılıkta

RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın, “kapalı zarf” içinde TBMM'ye verdiği mal bildiriminin, soruşturma sonrasında iade edilmek üzere dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2008 tarihinde TBMM'ye gönderdiği yazıda, yapılan bir soruşturma nedeniyle RTÜK Başkanlığı görevini yapan Zahid Akman'ın, göreve başladığı 13 Mayıs 2005 tarihinden bu yana verdiği mal bildirimlerini istedi.Bunun üzerine Zahid Akman'ın, “kapalı zarf” içerisinde TBMM'ye verdiği mal bildirimleri, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununu uyarınca soruşturma sonrasında iade edilmek üzere dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.Radyo ve Televizyonlarının Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 10. maddesine göre, Üst Kurul üyeleri her yıl TBMM Başkanlığına mal bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Ayrıca Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 20. maddesi, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişilerce istenen bilgilerin, gecikmeksizin eksiksiz olarak verilmesini hüküm altına alıyor.