Akman'ın kooperatifi şaibeli

Akman iddiaları kabul etti

Milliyet yazarı Melih Aşık, bugünkü yazısında RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın Almanya'da yaşadığı yıllarda karıştığı bir başka skandalı gündeme getirdi.Yazıya göre Alman makamları, Almanya'da yöneticiliğini yaptığı bir kooperatifte yaşanan yolsuzluk nedeniyle Akman'ı arıyor. İşte Melih Aşık'ın yazısı:Zahid’in sırrı!RTÜK Başkanı Zahid Akman neden Almanya’ya girmesinin yasak olmadığını söylüyor da CHP’lilerin “Gel misafirimiz ol, beraber gidelim” önerisini kabul etmiyor?Türk - Alman Dostluk Derneği Başkanı, CHP MYK üyesi Ali Kılıç’ın bu soruya yanıtı:- Almanya’ya giderse Deniz Feneri’nden olmasa bile kooperatif yolsuzluğu davasından gözaltına alınacağını biliyor.- Kooperatif yolsuzluğu davası mı?- Evet... Almanya’da devlet konut kooperatiflerine üye başına 4 bin euro yardım yapar. Zahid Akman yıllar önce Almanya’da kurulan bir konut kooperatifinin yöneticisiydi ve sözünü ettiğim yardımdan onun kooperatifi de yararlanmıştı. Alman yetkili makamları bir süre sonra kooperatifte herhangi bir inşaat faaliyeti görmeyince verdikleri paranın peşine düştüler. Üyelerden de önemli miktarda para toplanmıştı. Araştırma derinleştirilince kayıp paranın bir bölümünün Türkiye’ye, Deniz Feneri’ne aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşıldı.- Sonra?- Dava devam ediyor. Zahid Akman, Almanya’ya giderse hemen savcının karşısına çıkarılacağını biliyor. Ama daha sonra neler olacağını bilemediği için gitmeyi göze alamıyor.Yeniçağ gazetesinde dün Sebahattin Önkibar, Almanya’dan Ömer Özkan adalı bir yurttaşın şikâyetini aktarıyordu. Ömer Özkan, yönetiminde Zahid Akman’ın da bulunduğu bu kooperatife aylarca para ödemiş, sonra işkillenerek ayrılmış, parasını istemiş, 8 yıldır geri alamamış... Binlerce kişi bu şekilde dolandırılmış. Kooperatifte adına çakılan tek bir çivi yokmuş... Vurgun büyük...