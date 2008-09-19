Akman'ın kaçacak yeri kalmadı

RTÜK Başkanı için 3 dava



Soruşturma için izne gerek yok

Almanya'daki Deniz Feneri davasında, bağış paralarının Türkiye'ye kaçırılmasında kuryelik yapmakla suçlanan ve 639 bin euro'yu aldığı tespit edilen RTÜK Başkanı Zahid Akman gittikçe köşeye sıkışıyor.Deniz Feneri Derneği'nin topladığı yardımlarla kurulan şirketlerde ortaklığı bulunduğu ve yöneticilik yaptığı belirlenen Akman'ın RTÜK'e seçildikten sonra da bu ilişkilerinin devam ettiği ileri sürülmüştü. Bu nedenle RTÜK üyeliğinin düşmesi gerektiği iddia edilen ve RTÜK Başkanlığı'ndan hemen istifası istenen Akman ise bu iddiaları reddetmiş, RTÜK'e seçildikten sonra hiçbir ticari faaliyet içinde bulunmadığını savunmuştu.Ancak Alman yargısı, Akman'ı yalanladı. Alman savcı, Akman hakkında, 2004-2006 yılları arasında yönetici olduğu bir kooperatifte dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle soruşturma açtı. Savcı, Akman'ı, şirketi hileli şekilde iflas ettirerek, binlerce kooperatif üyesini mağdur etmekle suçladı.RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın, Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited Şirketi’nde de ortak olduğu ortaya çıktı. Şirketin Akman’ın dışındaki diğer ortakları ise Deniz Feneri davasında Alman hakimin "Türkiye’deki baş sorumlular"dan biri olarak gösterdiği Kanal 7’nin Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile Turgut Akman ve Hamide Ceylan.Hayat Yapı’ya, beş yıl önce kardeşi Turgut Akman’ın hisselerini devralarak ortak olan Zahid Akman’ın bu ortaklığının halen devam ettiğini, ticaret sicili kayıtları belgeliyor. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 8 Şubat 2008 tarihli nüshasında Hayat Yapı’nın aldığı bir karar yayımlandı. Kararda, Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Hamide Ceylan ve Turgut Akman’ın imzaları resmen yer alıyor.Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11 Aralık 2006 tarihli bir başka sayısında ise şirket ortaklarının 19 Ocak 2006’da aldığı hisse devirleri kararı tescil ettiriliyor.