Akman'ın gerçeği yansıtmayan açıklamaları

Erdoğan izin verirse Akman yargılanacak



RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın, Deniz Feneri e.V. davası ile OFWG kooperatifindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı pek çok kez ortaya çıktı. Bu süreçte Akman’ın yaptığı açıklamalar ve sonradan ortaya çıkan ’Gerçekler’ şöyle:AKMAN: Bakın size tapuyu getirdim, Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Şirketi, 2003’te Armada’nın yüzde 3.3’ü için 41 bin 416 YTL ödedi. Burada 2003 yılında alındığı gözüküyor. Şimdi burada değer olarak 41 milyar lira civarında bir rakam var. Bu kendi yatırımımla yaptığım bir çalışmadır.GERÇEK: Akman, NTV’deki bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden avukatı Ali Yıldız aracılığıyla kendini düzeltmek zorunda kaldı. Yıldız yaptığı açıklamada, Armada hisseleri için 41 bin değil 905 bin 597 YTL ödediğini duyurdu. Akman böylece bir günde kendi sözlerinden tam 864 bin YTL’lik geri adım atmış oldu.AKMAN: Deniz Feneri e.V. iddianamesinde hiç adım geçmiyor.GERÇEK: Akman’ın adı iddianamede 34 yerde geçiyor. Bu ortaya çıkınca Akman, 3 Eylül’deki basın toplantısında iddianamede adının geçtiğini kabul ediyor. Akman, kendini, "Herhangi bir iddianamede, herhangi bir kişinin isminin zikrediliyor olması, o kişinin suçlu olduğu anlamına gelmez. Ergenekon bunun en canlı örneğidir" sözleriyle savunuyor.AKMAN: 3.5 yıldır yurt içinde ve dışında hiçbir ticari faaliyetim yok. RTÜK Başkanı olduktan 4.5 ay sonra bütün ticari faaliyetlerime son verdim.GERÇEK: Akman, 17 Temmuz 2005’te RTÜK Başkanı seçildi. İddianamede yer alan kayıtlara göre ise Akman, European Consulting&Marketing GmbH (Yeni Şafak Europa GmbH) Sorumlu Genel Müdürlüğü’nü, 24 Ağustos 2006’ya kadar sürdürdü. Akman’ın, Armada’ya da ortak olan Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Limited Şirketi’nde de halen hissedar olduğu ortaya çıktı.AKMAN: Binanızdan gelir elde etmeniz ticaret değildir.GERÇEK: Eğer evinizi kiraya vererek gelir elde ederseniz, bu gayrimenkul sermaya iradı sayılır. Ancak bir şirket bünyesinde işyerlerinizi kiraya vererek elde ettiğiniz kazanç, "ticari kazanç", yaptığınız faaliyet de "ticari faaliyet"tir. Bu nedenle Armada’daki işyerleri şirket yoluyla kira verildiğinden ticari kazanç elde edilmektedir. Bu gelir kurumlar vergisine tabidir.AKMAN: Almanya’daki OFWG kooperatifinin fahri üyesiyim.GERÇEK: Almanya’daki kooperatifte kurucu ve yönetim kurulu üyesi olduğu Almanya’da ortaya çıkan belgelerle belirlendi.AKMAN: Hakkımda Almanya’da açılmış hiçbir soruşturma ve kovuşturma yoktur.GERÇEK: Kooperatif soruşturmasında Frankfurt Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla, "dolandırıcılık ve kara para aklama" iddiasıyla 25 Nisan 2007’de Akman’ın Almanya’daki evinde arama yapıldı.AKMAN: Başbakan arkamda.GERÇEK: AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat, Habertürk’te "Sayın Başbakan’ın, Akman’a ’ben senin arkandayım’ dediğini zannetmiyorum" diyerek Akman’ı yalanladı.