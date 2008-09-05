Akman'ın Almanya'ya girişi yasak

Almanya’nın Main-Taunus Bölge Yabancılar Dairesi’nin, mali suç işlediği gerekçesiyle RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın ülkeye girişini 5 yıl yasakladığı ortaya çıktı. Geçen yıl mayıs ayında başlayan yasak, 2012 yılının mayıs ayında bitecek.

Almanya’da tarihin en büyük bağış skandalı olarak tanımlanan Deniz Feneri davasında sanıklar itiraflarda bulunurken, RTÜK Başkanı Zahid Akman’a da Almanya’ya giriş yasağı konduğu öğrenildi. Main-Taunus Bölge Yabancılar Dairesi, Akman’ın geçtiğimiz yıl mayıs ayından 2012 yılının mayıs ayına kadar 5 yıl Almanya’ya girişini yasakladı.

Türk hükümeti baskı yaptı mı?

Mali suçlardan

Frankfurt’ta süren duruşmalarda sanıklar Zahid Akman’ı Deniz Feneri için kuryelik yapmakla itham ederken, Akman da önceki gün düzenlediği basın toplantısıyla tüm iddiaları reddetmişti. Akman basın toplantısında, "Bu iddia itirafçı sanık olarak yargılanan bir şahsın bu iddiayı polis sorgusundan itibaren birkaç kez tekrarlamış ancak hiçbir somut delile dayanmayan bu iddia Alman makamlarınca ciddiye alınmamıştır" demişti.



Main-Taunus Bölge Yabancılar Dairesi’nin Akman’ın açıklamasının aksine iddiayı ciddiye aldığı ve Zahid Akman’ın 12 Mayıs 2007 tarihinden 11 Mayıs 2012 tarihine kadar mali suç işlediği gerekçesiyle ülkeye girişini yasakladığı ortaya çıktı.

Yasak tüm sınır kapılarına ve havaalanlarına da bildirildi. Ayrıca Akman’ın ancak 11 Mayıs 2012 tarihinde avukatıyla birlikte ülkeye giriş için izin isteyebileceği notu düşüldü.

Akman’ın özellikle 2004-2006 tarihleri arasında Almanya’ya çok sık giriş çıkış yaptığı da öğrenildi. Bu yıllar arasında ağırlıklı olarak Frankfurt’ta gelen Akman, InterContinathal’de kalıyordu. Akman’ın Almanya’ya giriş yasağı ile ilgili Main- Taunus Bölge Yabancılar Dairesi bilgi vermekten kaçındı. Daire Hürriyet’in "Akman’ın giriş yasağı var mı?" sorusuna, "Kişisel bilgilerin gizliliği ilkesi gerekçesiyle konuyla ilgili açıklama yapamayız" yanıtını verdi.

Yakalanıp sorgulanır

Zahid Akman ile ilgili alınan ’Einreisebedenken-Girişi konusunda çekince’ kararını Berlinli Avukat Nurali Turan şöyle yorumladı:

"Almanya’da suç işleme potansiyeli bulunan veya ülke için sakıncalı görülen kişilere yönelik Yabancılar Dairesi bu kişilerin ülkeye girişini engellemek amacıyla böylesi kararlar alır. Bu kararda hem sınır kapıları ve havaalanlarına, hem de Almanya’nın dış temsilciliklerine yazı ile bildirilir. Hakkında bu karar bulunan kişiler sınır kapısında derhal yakalanır ve sorgulanır. Konsolosluklarda da vize başvurusu reddedilir."

Beş yıl Almanya’ya giriş yasağı konulan Zahid Akman’ın hakkındaki soruşturmanın, Deniz Feneri baskınından önce başladığı belirlendi. İddianameye göre Akman hakkındaki soruşturma 22 Kasım 2006’da açılmış. Akman’ın Weiss GmbH, Euro 7 ve Atlas Media ortaklıklarınınsa, soruşturma başlamadan bir yıl önce sona erdiği belirlendi.

Yasak yok Almanya’ya giderim

İddiaları reddeden Akman, Hürriyet’in, "Almanya’ya giriş yasağınız var mı?" sorusuna, "Almanya’ya ya da başka bir ülkeye giriş yasağım yok" yanıtını verdi. Akman, "Almanya’ya gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da

"Elbette, neden olmasın? Yakında Almanya ve değişik Avrupa ülkelerine gitmeyi planlıyorum" dedi.