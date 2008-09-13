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Politika

Akman'a soruşturma için izne gerek yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, RTÜK başkanı Zahid Akman'ın soruşturulması için izin almaya gerek olmadığını ifade etti.

13 Eylül 2008 03:00

Ntvmsnbc sitesinde yer alan habere göre, İşçi Partisi'nin suç duyurusu üzerine Deniz Feneri davasının Türkiye'deki bağlantıları hakkında soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, RTÜK başkanı Zahid Akman'ın soruşturulması için izin almaya gerek olmadığını ifade etti.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Deniz Feneri’yle ilgili başlattığı soruşturmada, farklı suç iddiaları nedeniyle soruşturma 5 ayrı savcı tarafından yürütülüyor.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, “Savcılık, suç duyurusu dilekçemizden 4 nüsha daha istedi. Konuyu suç türlerine göre ayırdıklarını ve 5 ayrı savcının araştırma yapacağını ifade etti” dedi.

Savcılık kaynakları ise iddianamede adı geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın soruşturulması için izne gerek olmadığını söyledi.

Deniz Feneri Derneği’nin merkezinin İstanbul’da bulunması nedeniyle dosya yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderilebilecek.

Soruşturma kapsamında Alman savcının hazırladığı iddianameyi de mercek altına alan başsavcılık, gerek duyulması halinde Alman makamlarından dava dosyasını isteyebilecek

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