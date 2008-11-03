T24 LogoT24 Logo
Politika

Akman’a RTÜK üyeliği için dava açıldı

RTÜK’ün CHP’li üyeleri Şaban Sevinç, Hülya Alp ve Mehmet Dadak, Akman’ın RTÜK üyeliğinin düşürülmesi oylamasını yargıya taşıdı.

03 Kasım 2008 02:00

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyeleri, Başkan Zahid Akman’ın üyeliğinin düşürülmesi yönünde Üst Kurul’da yapılan oylamaların 6’ya 3 kaybedilmesi üzerine, yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

RTÜK üyeleri Hülya Alp, Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şu görüşlere yer verildi:

"Almanya’da açılan ve sonuçlanan ’Deniz Feneri e.V’ davasındaki iddia ve belgelerden, seçildiği dönemde Almanya’da kurulu bir takım şirketlerin ortağı veya yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile birlikte ’Armada’ alışveriş merkezinin ortağı olan ’Hayat Yapı Ticaret ve yatırım Limited’ şirketinin halen ortağıdır. Bu tür yasak ilişkileri nedeniyle 3984 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılır. Zahid Akman’ın Armada Alışveriş merkezi ortaklığı, 2008 tarihi itibariyle halen devam ettiğinden, sadece bu husus dahi öncelikle görevden çekilme nedenidir.

Devlet memuru sayılır

Üst Kurul üyeliğine seçilebilme koşulları arasında, devlet memuru olma niteliğine sahip olma maddesi de yer almaktadır. Bu madde ticari faaliyette bulunma yasağını getirmektedir. Taktir mahkemenizin olmakla beraber, ortak veya yöneticisi olduğu şirketler Ankara Ticaret Odası’ndan, Ticaret Sicil Gazetesi’nden sorulup araştırılabilir. Her yıl TBMM Başkanlığı’na vermek zorunda olduğu mal bildirim beyanları getirilip incelenerek, ticari faaliyetlerini beyan edip etmediği araştırılabilir... İdarenin savunmasının alınmasına karar verildiğinde, savunma süresinin kısıtlanmasını, ek savunma süresi verilmemesini, tebligatların APS olarak yaptırılmasını talep ederiz."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24