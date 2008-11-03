Akman’a RTÜK üyeliği için dava açıldı

CHP kontenjanından seçilen RTÜK üyeleri, Başkan Zahid Akman’ın üyeliğinin düşürülmesi yönünde Üst Kurul’da yapılan oylamaların 6’ya 3 kaybedilmesi üzerine, yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.



RTÜK üyeleri Hülya Alp, Şaban Sevinç ve Mehmet Dadak tarafından Ankara 4. İdare Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şu görüşlere yer verildi:



"Almanya’da açılan ve sonuçlanan ’Deniz Feneri e.V’ davasındaki iddia ve belgelerden, seçildiği dönemde Almanya’da kurulu bir takım şirketlerin ortağı veya yöneticisi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Kanal 7 Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ile birlikte ’Armada’ alışveriş merkezinin ortağı olan ’Hayat Yapı Ticaret ve yatırım Limited’ şirketinin halen ortağıdır. Bu tür yasak ilişkileri nedeniyle 3984 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılır. Zahid Akman’ın Armada Alışveriş merkezi ortaklığı, 2008 tarihi itibariyle halen devam ettiğinden, sadece bu husus dahi öncelikle görevden çekilme nedenidir.



Devlet memuru sayılır



Üst Kurul üyeliğine seçilebilme koşulları arasında, devlet memuru olma niteliğine sahip olma maddesi de yer almaktadır. Bu madde ticari faaliyette bulunma yasağını getirmektedir. Taktir mahkemenizin olmakla beraber, ortak veya yöneticisi olduğu şirketler Ankara Ticaret Odası’ndan, Ticaret Sicil Gazetesi’nden sorulup araştırılabilir. Her yıl TBMM Başkanlığı’na vermek zorunda olduğu mal bildirim beyanları getirilip incelenerek, ticari faaliyetlerini beyan edip etmediği araştırılabilir... İdarenin savunmasının alınmasına karar verildiğinde, savunma süresinin kısıtlanmasını, ek savunma süresi verilmemesini, tebligatların APS olarak yaptırılmasını talep ederiz."

