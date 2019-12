Akman'a RTÜK Üst Kurulu'nda uyarı şoku

RTÜK Başkanı Zahid Akman, Üst Kurul toplantısında CHP’li üyelerin “tarafsızlığını kaybettin görüşmelere katılma” çağrısı karşısında şok yaşadı. Bir süre duraklayan Akman, “Yaşananlar tarafsızlığımı etkilemez” karşılığını verdi.



RTÜK Üst Kurulu dün İstanbul’da toplandı. Toplantıda CHP’li Üye Şaban Sevinç, Akman’a “Kanal 7, Kanal D, Star, CNN Türk televizyonlarıyla ilgili konularda müzakere ve oylamalara katılmamalısın. Çünkü taraf oldun. Kanal 7 ile ortaklığın var. Doğan Grubu televizyonlarına yönelik ‘medya linci’ yapıyorlar diyerek sorun yaşadın ve taraf oldun. RTÜK Başkanı olarak tarafsız olman gerekiyor. Bu televizyonlarla ilgili yayın raporlarının görüşmelerine katılmamalısın” dedi.



Bir an suskun kalan Akman, “Ben Zekeriya Karaman veya başka arkadaşlarla diğer TV yöneticileriyle hep görüşürüm. Her arkadaşımla her görüşmem bu çerçevede değerlendirilmemeli. Kızdığım veya sevdiğim kişiler olmasının görüşmelere katılmamamla ne ilgisi var. Tarafsızlığımı etkilemez” karşılığını verdi.