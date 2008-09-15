T24 LogoT24 Logo
Politika

Akman'a kuryelik suçlaması

Deniz Feneri'ni soruşturan Alman polis müdürü, kayıtlara göre RTÜK Başkanı Akman'a para teslim edildiğini söyledi.

15 Eylül 2008 03:00

Almanya'nın Frankfurt kentinde görülen Deniz Feneri davasında, bugün polis şefi Alexander Böhme dinlendi. Deniz Feneri soruşturmasını yürüten polis müdürü Böhme, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ı 'kuryelikle' suçladı.  
 
Böhm, Türkiye'ye yapılan yardımlarla ilgili "alındı" belgelerinin olmadığını ifade etti; pek çok "alındı" belgesinin ise Kanal 7'nin naklen yayın aracıyla İstanbul'dan Almanya'ya getirildiğini söyledi.
Böhm, gayrı resmi muhasebe defteri incelendiğinde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a toplam 4 milyon euro teslim edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.


Erdoğan ile Gürhan bağlantılı

Akman'a 639 bin euro

Alman polis müdürü, mahkemede RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da sık sık Almanya'ya gelip gittiğini ve sanık Mehmet Gürhan ile iletişim kurduğunu belirtti.

Böhm, Akman'ın Deniz Feneri Derneği ile doğrudan bir bağlantısını tespit edilmediğini ancak yan muhasebe notlarında Akman'a 639 bin euro teslim edildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24