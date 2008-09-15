Akman'a kuryelik suçlaması

Erdoğan ile Gürhan bağlantılı

Almanya'nın Frankfurt kentinde görülen Deniz Feneri davasında, bugün polis şefi Alexander Böhme dinlendi. Deniz Feneri soruşturmasını yürüten polis müdürü Böhme, RTÜK Başkanı Zahid Akman'ı 'kuryelikle' suçladı.Böhm, Türkiye'ye yapılan yardımlarla ilgili "alındı" belgelerinin olmadığını ifade etti; pek çok "alındı" belgesinin ise Kanal 7'nin naklen yayın aracıyla İstanbul'dan Almanya'ya getirildiğini söyledi.Böhm, gayrı resmi muhasebe defteri incelendiğinde, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'a toplam 4 milyon euro teslim edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.Alman polis müdürü, mahkemede RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da sık sık Almanya'ya gelip gittiğini ve sanık Mehmet Gürhan ile iletişim kurduğunu belirtti.Böhm, Akman'ın Deniz Feneri Derneği ile doğrudan bir bağlantısını tespit edilmediğini ancak yan muhasebe notlarında Akman'a 639 bin euro teslim edildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi.