Akman ve AKP yandaşlarına TOKİ kıyağı!

Demokratlar Platformu, Toplu Konut İdaresi'nin kaynak yaratmak amacıyla yaptırdığı lüks konutların AKP’li vekil ve AKP yandaşı bürokratlarına gittiğini öne sürdü.



Demokrat Parti içinde Genel Başkan Süleyman Soylu’ya muhalifler tarafından oluşturulan Demokratlar Platformu, yaptığı açıklamada, dar gelirliler için konut üreten TOKİ'nin lüks konutlarına iktidara yakın isimlerin sahip olduğunu öne sürdü.



Yapılan açıklamada, Türkiye’nin imkanları, varlıkları, kaynakları ve kadrolarının AKP iktidarı döneminde “yağma”ya uğradığı savunulurken, “Yağma, kamu kuruluşlarında, belediyelerde olanca hızıyla devam etmekte, artık her yerden cerahat fışkırmaktadır. İnsanların inanç ve merhametleri de bu yağmadan nasibini almıştır. Deniz Feneri, bu pisliğin uç verdiği ilk işaret fişeğidir. Arkası, başkalarından gelecektir” denildi.



Yapılan açıklamada TOKİ konutlarından bazılarının ilginç sahiplerinin bulunduğuna dikkat çekildi. TOKİ’nin dar gelirli vatandaş için yapılacak konutlara kaynak yaratmak amacıyla yaptırdığı ve değerinden ucuza satılan lüks konutların alım listesinin özellikle AKP ve iktidarına yakın isimlerin girdiği ortaya çıktı. Alımın hangi kıstaslara göre yapıldığının açıklanması gerektiğine işaret eden platform temsilcileri, teftiş ve denetim kurullarını göreve çağırdı.



Platformun iddiasına göre Erler Mahallesi’nden konut sahibi olanların bir bölümünün listesi şöyle:

“RTÜK Başkanı Aykut Zahid Akman, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AKP İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Eski Turizm Bakanı Atilla Koç'un eşi Şadiye Koç, AKP Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Nevzat Pakdil, AKP Samsun Milletvekili Suat Kılıç, AKP Kastamonu Milletvekili Süleyman Çil, AKP Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan, AKP Muğla Milletvekili Seyfi Terzibaşıoğlu, AKP Milletvekili Zeynep Tekin Börü, AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Danış, AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AKP Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün, AKP Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu, Recai Kutan'ın Eşi Mebrure Suna Kutan, Eski Refah Partisi Milletvekili Lütfi Esengül, Eski Refah Partisi Milletvekili Ahmet Cemil Tunç, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Emin Zararsız, DTM Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Doğan, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Gümrükçüoğlu, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Maksut Mete, Devlet Personel Başkanı Jale Aygül, Milli Emlak Genel Müdürü İlyas Arlı, Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Anyolaç, Kenan Karadeniz Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı, DSİ Genel Müdürlüğü Basın Müşaviri Cemal Noğay, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Vekili Yüksel Öztürk, Eski TOKİ Başkanı'nın Eşi Elvan Turagay, Rekabet Kurumu Uzmanı Hakan Bilir, Danıştay Eski Başkanı Ender Çetinkaya, MEB Müşavirliği'ne Atanan AKP Adana Milletvekili Zeynep Tekin’in Öğretmen Kardeşi Cumali Tekin, Hükümetin T.C. Merkez Bankası Başkanlığı için üzerinde durduğu isim Mehmet Şimşek, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Kenan İpek, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Bölükbaşı.

