Akman 'okey'de yakalandı!

Bir kahvehanede görüntülenen RTÜK Başkanı, mekanın uygnun olmadığını belirterek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı



Okey oynadı



RTÜK Başkanı Zahid Akman, Ankara’nın ünlü semtlerinden Esat Caddesi üzerindeki bir ‘kahvehanede’ görüntüledi. Turktime'ın haberine göre, Deniz Feneri Davası ve Almanya’da hakkında tutuklanma kararı yüzünden yaşadığı sıkıntılı günlerde Oran’daki evinde inzivaya çekilen Akman, basının karşına çıkmamaya da özen gösteriyordu. Ancak Akman bir kaç gün önce akşam saatlerinde Ankara’nın Esat semtindeki Salon Özgür isimli kahvehanede okey partisine katıldı.



Zahit Akman’ın içeride kaldığı yaklaşık üç saat boyunca, 06 SK 503 plakalı makam aracı ve koruması da mekanın önündeydi.



'Burası uygun mekân değil...'



Dışarıda bir basın mensubu olduğu duyumunu alan Akman, koruması ve kardeşi olduğunu söyleyen bir şahıs aracılığıyla görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Gazetecinin İçeriye girmesine izin verilmedi. Kısa bir söyleşi talebi karşısındaysa, Zahid Akman’ın “Mekanın RTÜK başkanıyla mülakat için uygun olmadığını, bu seferlik kendisinin mazur görülmesini, hiçbir basın mensubunu kabul etmediğini ancak uygun bir zamanda bizi seve seve ağırlayacağı” şeklindeki notunu ilettiler.



Akman’ın içerde “Çay içtiğini” ileri süren koruması ve kardeşi, daha sonra görüntü alınmasını engellemek için salonun perdelerini indirdiler, makam aracını da olay yerinden uzaklaştırdılar. Tüm bu engellemelere rağmen Turktime, RTÜK Başkanı Zahid Akman’ı okey oynarken görüntülemeyi başardı.